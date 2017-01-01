Rekor beklentisi hayal olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 2018’in ilk 11 ayda 1 milyon 238 bin adet konut satılırken, geçen yılki rekorun kırılması için aralık ayında en az 171 bin konutun satılması gerekiyor. Ancak yılın en yüksek satış verisinin geldiği ekim ayında bile 146 bin 536 konut satıldığı açıklanmıştı.

Açıklama bu hafta

Rekorun kırıldığı 2017’nin Aralık ayında 132 bin 972 adet konutun tapu işlemi gerçekleştirilmişti. Bu yılın son ayında gelebilecek tahmini maksimum rakam ise 150 bin düzeyinde. Bu sayı bile 1 milyon 409 bin 314 adetlik rekorun kırılması için yeterli olmayacak. TÜİK’in 2018’e dair satış rakamlarıyla ilgili verileri bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Sektör temsilcileri ise yaşanan dar boğaza rağmen yıl toplamında yakalanan ivmenin bir başarı olduğu kanaatinde.

Ekim yüz güldürdü

2018’in en çok tapu işlemi yapılan ayı ekim oldu. Ekim ayında, kabinenin sunduğu vergi indirimi ve harç avantajının sona ereceğine dair açıklamaları ile Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan satış kampanyasının etkisi ile yılın en fazla satış işlemi gerçekleştirilmiş oldu.

Kasım’da dibi gördü

Geçmiş yıllarda şubat ayında görülen durgunluk geçen yıl kasımda kendini gösterdi. Bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında azalmanın gözlendiği kasım ayında maliyetlerde ve bankaların uyguladığı faiz oranlarında gözlenen artış da hem firmaların hem de tüketicilerin tadını kaçırdı.

Yabancıya satış moral verdi

TÜİK’in 2018 yılı kasım ayı konut satış istatistiklerini baz aldığımızda yabancılara yapılan konut satışlarında Kasım 2017’ye göre yüzde 117.1 oranında artış yaşandı ve 4 bin 672 adet konut satıldı. Yıl bazında ise satılan konut sayısı 35 bin sınırını geçti.

İşlem sıralamasında ise İstanbul, Antalya, Ankara ve Yalova en çok rağbet gören iller oldu. 2017’nin tamamında yabancılara 22 bin 234 adet konut satışı yapılmıştı. Hafta içinde açıklanacak toplam satış rakamlarında yabancıların payının 40 bin ile daha da artması bekleniyor.

Bundan sonra ne olacak?

Edindiğim tecrübe ve sektörün önde gelen isimleriyle yaptığım istişare sonucunda, bu yıl içerisinde, şu adımların atılacağı kanaatini taşıyorum:

-Kabinenin yasal düzenlemelerle getirdiği teşviklerin veya indirimleri sürekliliği konusunda somut adım atılması yönünde İNDER-KONUT DER ve GYODER’in kamuoyu oluşturma çabaları hız kazanacak.

-Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde 2016 yılında ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyalar firmaların iş planında yer alacak.

-Yurtiçinde pazarı daralan inşaat sektörünün kabiliyetli temsilcilerine yurtdışında imkânlar sunulacak.

-Şirketlerin makul hak oranları başta olmak üzere yapılacak yasal düzenlemeler eşliğinde kentsel dönüşüm sürecine katılımları sağlanacak.

-Kampanyalar projelerin teslim sürelerine göre yeniden kurgulanacak.

-Maliyetleri ile tüketici ve inşaat firmalarına yük olan konvansiyonel bankaların yerine direkt tüketici dostu yaklaşım sergileyen katılım bankacılığı ve faizsiz senet gibi seçenekler ön plana çıkarılacak.

-Alternatif finansman modellerinin gelişmesiyle orta ve alt gelir grupları da konut satın alma imkânı bulacak. Gayrimenkul sertifikasının iyi bir şekilde anlatılıp aktif kullanılması sürecine girilecek.

-Sektörde olası riskleri olan oyunculara olan rağbetin azalmasıyla ayıklanma süreci hız kazanacak.

-Bina inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı lükse karşı mesafe konulacak.

-Konut alıcıları ve yatırımcılarına sektörün dinamikliği ve gelecekte kazançlı çıkacaklarına dair somut verilerle hitap edilecek.

-Vur-kaç metodu ile iş yapan ve sektörde mezar soyguncuları diye tabir edilen fiyat düşürücü fırsatçılara karşı mücadele edilecek. Bu kapsamda gerçek anlamda emlakçılık yapanlara itibar kazandıracak yasal düzenlemeler TBMM’den geçerek yasalaşacak.

(Mehmet Canıtatlı)