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'Çeyiz Hesabı' uygulamasına rekor başvuru! İlk ödemeler 2019'da yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl içerisinde yapılan kanun değişikliği ile azami devlet katkısı miktarını 15 bin TL olan konut hesabında 20 bin TL’ye, 5 bin TL olan çeyiz hesabı uygulamasında ise 7 bin 500 TL’ye yükseltti.

25 Kasım 2018 Pazar 10:09
'Çeyiz Hesabı' uygulamasına rekor başvuru! İlk ödemeler 2019'da yapılacak

İlk ödemenin gelecek yıl yapılacağı 'Çeyiz Hesabı' uygulamasında 22 bin 106 kişi hesap açtı. Bu yıl Eylül ayı itibariyle çeyiz hesabında 22 bin 106 kişinin 66 milyon 838 bin 43 TL, konut hesabında ise 15 bin 85 kişinin 104 milyon 676 bin 723 TL mevduatı birikti.

İlk ödeme 2019'da

Yeni Şafak'ın haberine göre çeyiz hesabının ilk ödemesi ise 2019'da yapılacak. 2016 yılında başlatılan “Çeyiz Hesabı” uygulaması ile ilk evliliğini yapacak gençlerin, en az üç yıl boyunca düzenli ödemeyle biriktirdiği tutara, yapılan ödemelerin süresine ve miktarına göre değişmek üzere, belirli oranda devlet katkısı sağlanıyor.

Yine aynı yıl başlatılan “Konut Hesabı” uygulaması ile de şimdiye kadar konut sahibi olamamış ailelerin ilk defa ev sahibi olmaları için en az üç yıl boyunca düzenli ödemeyle biriktirdiği tutara, yapılan ödemelerin süresine ve miktarına göre değişmek üzere, belirli oranda devlet katkısı sağlanıyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 10:09
  1. çeyiz hesabı
  2. Aile
  3. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. konut hesabı

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