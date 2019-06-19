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Reklamcı Ayşenur'un şüpheli ölümü

Sakarya Karasu'da yerel gazetenin reklam servisinde çalışan 24 yaşındaki Ayşenur A. 2 gün önce, arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Evinin ortasında temizlik malzemelerinin bulunan genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
Reklamcı Ayşenur'un şüpheli ölümü

Bir yerel gazetenin reklam servisinde çalışan ve pazartesi günü işe gitmeyen Ayşenur A.'nın arkadaşları, meraklanıp, telefonla aradı. Mesai arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Ayşenur A.'nın Karasu'daki evine gitti. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağıran arkadaşları, eve girdiğinde Ayşenur A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Zehirlenme şüphesi

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşenur A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler, olay yerinde inceleme yaparken, Ayşenur A.'nın cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, evin ortasında tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerinin bulunduğunu ve genç kadının zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:18
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