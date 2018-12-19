Reklam panosunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi ekipleri, 3 gün boyunca bir mağazanın reklamtabelası içinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir mağazanın reklam tabelası içindemahsur kalan kedinin durumunu gören vatandaşlar,belediyeyi arayarak hayvanın kurtarılmasını talep etti.

Mağazaya gelenbelediye ekipleri, tabelanın aydınlatma lambasını sökerek, buraya kedi için yaş mamabıraktı. Mamanın kokusunu alan kedi, aydınlatma lambasının boşluğunagelerek mama yemeye başladı. Ekipler, açtıkları lamba boşluğundan çıkardıkları kediyi, sakinleştirdikten sonra Veteriner işleri Müdürlüğüne bağlıModern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeliMehmet Umur Kara, gerekli muayenesi yapılacak kediye güvenli bir yuva bulmak istediklerini, ancak sahiplenecek kimse bulunmazsa kedinin doğal ortamınabırakılacağını kaydetti.

