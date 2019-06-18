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İsmail Küçükkaya açıkladı! Reklam aralarında neler yaşandı?

Pazar günü AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılan ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya, programın 10 dakikalık reklamları arasında neler yaşandığını anlattı.

18 Haziran 2019 Salı 11:27

Geçtiğimiz pazar günü AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu arasında ortak canlı yayın gerçekleştirildi. Yayın vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi. Programın sona ermesinin ardından kamera arkasında neler yaşandığı merak konusu oldu. Programın moderatörü İsmail Küçükkaya, adayların reklam aralarında neler yaptığını açıkladı.

Reklam aralarında neler yaşandı?

İki aday da kalktı ve kümeleştiler. Danışmanlar taktikler verdi. Son molada süre tartışması oldu. Yıldırım programı uzatmamı istedi. İmamoğlu istemedi ama uzlaşırsak hay hay dedi. Binali ve Ekrem Bey'e fikirlerini sordum. 3 'er soru sormam konusunda uzlaştık. 12'yi geçe programı bitirdim.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:27
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. ismail küçükkaya

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