0553 313 94 23

Rekabet Kurumundan soğan fiyatları için açıklama

Rekabet Kurumu, soğan fiyatlarına yönelik güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmadığı fakat konuyla ilgili gelişmelerin kurum tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

04 Aralık 2018 Salı 11:51
Rekabet Kurumundan soğan fiyatları için açıklama

Rekabet Kurumunca, soğan fiyatlarına ilişkin güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmadığı ancak konuyla ilgili gelişmelerin kurum tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Yazılı açıklama yapıldı

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlarda, soğan fiyatındaki artışların, patates ve soğanticaretiyle iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiasıyla ilgili Rekabet Kurulu tarafından 8 Ağustos'ta alınan kararla ilişkilendirildiği ifade edildi.

Söz konusu kararda yer verilen inceleme, tespit ve değerlendirmelerin, ilgili kararın alındığı tarihten önceki döneme yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi soğan fiyatlarına ilişkin mevcut durumda yaşanan gelişmelerin incelendiği ya da değerlendirildiği ve bu gelişmeler üzerine alınan güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmamaktadır. Yapılan inceleme ve araştırmalar üzerine alınan kurul kararlarının vaka özelinde ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sınırlı olduğu, dolayısıyla bu kapsamda ele alınan konuların diğer mevzuat bakımından da hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyeceği vurgulanmalıdır ancak son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmeler kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:51
  1. Rekabet Kurulu
  2. Rekat Kurumu
  3. soğan fiyatları
  4. patates

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi orada geçirdi
    1. Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Ruhani'den ABD'ye Basra Körfezi tehdidi!
    4. Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler..
    5. TIR çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
    6. Gökmen Gökmenoğlu kimdir nerelidir?
    7. "Sermaye piyasası zorlu dönemi..
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. İran'dan ABD'ye Basra Körfezi tehdidi
    10. Adana valiliği rezalete suspus
    11. TSK'nın gücüne güç katacak
    12. ANALİZ - Katar’ın OPEC’ten ayrılması..
    13. "Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli..
    14. Yozgat Şeker Fabrikası önünde..
    15. Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında
    16. SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki..
    17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    18. Fethiye'de köpeklerin zehirlenmesine..
    19. Döviz kurları
    20. Bakan Soylu'dan "güvenlik" toplantısı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar