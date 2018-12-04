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Rekabet Kurumundan soğan fiyatları için açıklama

Rekabet Kurumu, soğan fiyatlarına yönelik güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmadığı fakat konuyla ilgili gelişmelerin kurum tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

04 Aralık 2018 Salı 11:51
Rekabet Kurumundan soğan fiyatları için açıklama

Rekabet Kurumunca, soğan fiyatlarına ilişkin güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmadığı ancak konuyla ilgili gelişmelerin kurum tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Yazılı açıklama yapıldı

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlarda, soğan fiyatındaki artışların, patates ve soğanticaretiyle iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulundukları iddiasıyla ilgili Rekabet Kurulu tarafından 8 Ağustos'ta alınan kararla ilişkilendirildiği ifade edildi.

Söz konusu kararda yer verilen inceleme, tespit ve değerlendirmelerin, ilgili kararın alındığı tarihten önceki döneme yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi soğan fiyatlarına ilişkin mevcut durumda yaşanan gelişmelerin incelendiği ya da değerlendirildiği ve bu gelişmeler üzerine alınan güncel bir Rekabet Kurulu kararı bulunmamaktadır. Yapılan inceleme ve araştırmalar üzerine alınan kurul kararlarının vaka özelinde ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sınırlı olduğu, dolayısıyla bu kapsamda ele alınan konuların diğer mevzuat bakımından da hukuka uygun olduğu anlamına gelmeyeceği vurgulanmalıdır ancak son günlerdeki soğan fiyatlarıyla ilgili gelişmeler kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:51
  1. Rekabet Kurulu
  2. Rekat Kurumu
  3. soğan fiyatları
  4. patates

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    bir ayı geçti bir soğan meselesini halledemediniz bu nasıl bir ülke yönetimidir. bu kadar oy aldınız başa geçtiniz hala bir şey halledemiyorsunuz ne kadar beceriksizsiniz pes doğrusu boşuna oy vermişiz size
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