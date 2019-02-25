Rekabet Kurumu Başkanı Torlak: "Son 5 yılda 1,25 milyar idari para cezası uygulandı"

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2017 yılına baktığımızda 206,5 milyon liralık bir idari para cezası uygulamamız var. 2018 yılında 350,1 milyon liralık bir idari para cezası söz konusu. Son 5 yıl açısından baktığımızda ise toplamda 1,25 milyar liralık bir idari para cezası uygulaması gerçekleştirilmiş durumda" dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’ın katılımlarıyla "Kurum Faaliyetlerinin Tüketici Refahına Etkileri" konulu basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Torlak, 2017-2018 dönemini kapsayan 18 karar alındığını belirtti. Torlak, 18 kararın 14 tanesinin ihlal tespitiyle sonuçlandığını, 4 tanesinin de birleşme/devralma işlemleri olduğunu aktardı. OECD Kılavuzu’nda önerilen varsayımlara dayanılarak yapılan tahminlerde Rekabet Kurumu faaliyetleri neticesinde tüketicilere sağlanan tahmini faydanın Aralık 2018 fiyatları ile yıllık ortalama 3,28 milyar lira olduğunu kaydeden Torlak, toplamda ise 6,55 milyar lira seviyesinde olduğunu ifade etti. Torlak, "Bu 18 adet kararımızın, muhafazakar senaryo kapsamında 2018 fiyatlarıyla tüketici faydasına katkımız 810,4 milyon liradır. Yıl bazında baktığımız zaman da 2017 kararlarımızın 520 milyon lira, 2018 kararlarımızın da 290 milyon lira olmak üzere toplam iki yılda 810 milyon lira bu muhafazakar senaryo bağlamında bir katkımızın olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"2018’de elektrik sektörüne katkı sağlandı"

OECD varsayımları doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre Aralık 2018 fiyatları ile yıllık 3,28 milyar liralık bir tüketici refahı katkısı ortaya çıktığını söyleyen Torlak, 2 yıl toplamında 6,55 milyarlık tüketici refahına katkı olduğunu açıkladı.

2017-2018 dönemini kapsayan sektörel bazı ele alan Torlak, alkollü içecekler, perakende sektörü ve bankacılık sektörüne katkı sağlandığını ifade etti. Torlak, "2018 yılı kararlarımız açısından baktığımızda yoğunluklu olarak enerji, elektrik dağıtım ve perakende sektörü açısından önemli bir katkı sağladığımızı görüyoruz. Önümüze gelen dosyalar bağlamında her yıl farklı sektörler karşımıza çıkabiliyor" diye belirtti.

"Son 5 yılda 1,25 milyar idari para cezası"

2014-2018 döneminde uygulanan idari para cezalarını değerlendiren Torlak, "2017 yılına baktığımızda 206,5 milyon liralık bir idari para cezası uygulamamız var. 2018 yılında 350,1 milyon liralık bir idari para cezası söz konusu. Son 5 yıl açısından baktığımızda ise toplamda 1,25 milyar liralık bir idari para cezası uygulaması gerçekleştirilmiş durumda" ifadelerinde bulundu.

Torlak bu cezaların sektörel dağılımına bakıldığında; bilgi teknolojilerinin, enerji sektörünün, finans, petrol ve petrokimya sektörünün, tütün-alkollü içecekler ile inşaat sektörlerinin son dönemde ön plana çıktığını aktardı. Torlak, Rekabet Kurumu’nun çalışmalarının sonuçlarını çok kısa sürede görmenin mümkün olmadığını, bütün yazılı ve sözlü mahkeme süreçlerin tamamlanmasının söz konusu olduğunu belirtti.