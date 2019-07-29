0553 313 94 23

Rekabet Kurulu kararları

Kolin İnşaat'ın, İGA Havalimanları'nda bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat ve Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınmasına izin verildi

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
Rekabet Kurulu kararları

ANKARA (AA) - Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurulunun bazı birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin kararları, Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ, CMLKK Liman İşletmesi AŞ, CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri AŞ ve İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ'de bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı. Kurul, Koloğlu Holding AŞ'nin, Lodos Elektrik Üretim AŞ'de bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işleminin de izne tabi olmadığına karar verdi.

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Anıl Çağrı Koloğlu'nun, CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri AŞ ve CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ'de bulunan hisselerinin Mehmet Kalyoncu ve Uğur Cengiz tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Kurul, Avon Products, Inc.'nin tek kontrolünün Natura Cosméticos SA tarafından, MTL Oto Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından, Şafak Elektrik Malzemeleri Tic. ve San. AŞ'nin tek kontrolünün Sicame SAS tarafından, Botros Levante Taşımacılık ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün CMA CGM SA tarafından ve Chassis Brakes International B.V.'nin tek kontrolünün Hitachi Automotive Systems tarafından devralınması işlemlerine izin verdi.

SF Ses ve Işık Sistemleri AŞ'nin tek kontrolünün ASF Ses Işık ve Görüntü Sistemleri AŞ tarafından, Da Vinci Group B.V'nin tek kontrolünün PETRONAS Chemicals Group Berhad aracılığıyla Petroliam Nasional Berhad tarafından, Colfax Corporation Inc'nin hava ve gaz işletme sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerinin tek kontrolünün de KPS Capital Partners, LP tarafından devralınması işlemlerine de izin verildi.

Press Ganey Associates Inc'nin ortak kontrolünün Leonard Green & Partners LP'nin bağlı şirketleri tarafından yönetilen yatırım fonlarıyla Ares Management Corporation'ın bağlı şirketleri tarafından yönetilen bir yatırım fonu tarafından, Fupa Asansör İnşaat Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün Sandflower S.a.r.l. tarafından ve Nippon Steel Corporation'ın iştiraki olan Standart Steel Holdings Inc'nin ortak kontrolünün Sumitomo Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, Apollo Management, LP'nin iştiraklerinin yönettiği fonlar tarafından yönetilen bir şirket olan Chrisholm Oil and Gas, LLC ile Ares Management Corporation'ın bir veya daha fazla iştirakinin yönettiği bir veya daha fazla fon tarafından yönetilen Gastar Holdco, LLC arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulmasına izin verdi.

Daimler AG ve Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd. tarafından elektrikli araçların üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösterecek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine de izin verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:35
  1. birleşme ve devralma
  2. Rekabet Kurulu kararları
  3. Rekabet Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih'teki otel infazının sırrı ortaya çıktı! Ellerini ve ağzını bantlayıp...
    1. Fatih'teki otel infazının sırrı ortaya..
    2. Oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı
    3. Çin 'yeniden kullanılabilir roket'..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli..
    5. Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1..
    6. Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü..
    7. Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut..
    8. Yusuf Kaplan çok sert çıktı: Onları da..
    9. ANALİZ - Tunus’ta bir devrin sonu
    10. Altın fiyatları
    11. Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834..
    12. Siyam ikizleri tercih yapamadı
    13. Yer: Sultangazi! Genç kızın korku dolu..
    14. Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü
    15. Görme engelli judoculardan 6 madalya
    16. Meram’da kurban satış ve kesim yerleri..
    17. Fenerbahçe’nin Audi Cup kadrosu belli..
    18. Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli..
    19. Makinist yazar gelecek nesillere örnek..
    20. Sarıgöl’de Kur’an Kursu öğrencilere..
    21. Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Bolu 10. Geleneksel Rahvan At..
    23. TOKİ Rize Çamlıhemşin kura çekiliş..
    24. İsrail güçleri Gazze sınırında 2..
    25. Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali..
    26. Ortak tarihi mirası canlandıran..
    27. Adıyaman’da araç içerisinde torba..
    28. Buca’da Rahvan coşkusu
    29. Orta Doğu'da koleksiyonların gözdesi..
    30. Kıbrıs gazisi amansız hastalığa yenik..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!