0553 313 94 23

Rekabet Kurulu 6 turizm acentesi hakkında soruşturma başlattı

Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulunca soruşturma açıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
Rekabet Kurulu 6 turizm acentesi hakkında soruşturma başlattı

Pamukkale bölgesinde sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeciliği ve turizm acenteliği pazarında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulunca soruşturma açıldı.


Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu/yamaç paraşütü işletmeleri ve turizm acentelerinin ortak satış ve rezervasyon kanalı kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla re’sen yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23 Mayıs’taki toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4’üncü ve 6’ncı maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Anadolu Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Danışmanlık Ltd. Şti., Denizli Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti., Elis Balonculuk Havacılık ve Eğitim Turizm Ticaret Ltd. Şti., Eylül Havacılık Turizm Ticaret Ltd. Şti., Pamukkale Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Organizasyon Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti., Pamukkale Birlik Online Turizm ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 19-19/275-M sayı ile karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan Altay’ı ziyaret etti
    1. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Başkan..
    2. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    3. Türkiye has bahçeyi Pekin'e taşıdı
    4. Terasta spor
    5. Yok olmaya yüz tutmuş kerpiç,..
    6. ÖTV indirimi bitti fiyatlar yükseldi
    7. Şırnak’ta tedavi edilen şahinler..
    8. Almanya Savunma Bakanı Leyen, AB..
    9. İskele YİBO mezunları bir araya geliyor
    10. Ev alevlere teslim oldu, 2 kişi..
    11. Onlarca fanatik Yahudi ve polisi..
    12. Başakşehir'de Ahmed El Sheikh sesleri!..
    13. "Avrupa'nın ödeme mekanizması..
    14. Kamu personel alımı 2019 kamu personel..
    15. "Halı tarlaları"nın göz alıcı şöleni
    16. Başkan Altay, Muhacir Pazarı..
    17. MEB ve TUSAŞ milli uçak ve helikopteri..
    18. MTV’de 2. taksit ödemeleri başladı
    19. Sanayicinin ortak problemi enerji..
    20. "Avrupa'ya ihracatımızı beraberce..
    21. Terör hedeflerine Bora füzesi
    22. Denize giren 2 kardeş boğularak..
    23. Sağlıkçıların gözü toplu sözleşmelerde
    24. İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerin..
    25. Tarhan: “Alman otomotiv devinin yeni..
    26. Barış Yürüyüşü'ne katılacak gönüllüler..
    27. Ruhani: “Zenginleştirilmiş uranyum..
    28. ÇAYKUR’dan “Hayde çaya bakalım”..
    29. Küresel ekonomide imalat sektörü..
    30. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz