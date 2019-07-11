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Rejimin İdlib'e saldırılarında kayıpları artıyor

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarına karşı düzenledikleri operasyonlarda bir köy, bir tepe ve 6 askeri noktayı ele geçirdi

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
Rejimin İdlib'e saldırılarında kayıpları artıyor

İDLİB (AA) - Suriyeli askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed rejimi ve destekçilerine karşı dün gece başlattıkları ortak saldırıda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Hammamiyat köyü ve tepesi ile 6 askeri noktayı aldı.

Askeri muhalifler ile rejim karşıtı silahlı gruplar, dün gece saatlerinde Esed rejimi ve destekçilerinin nisan sonundan bu yana yoğunlaştırdığı saldırılara karşılık olarak rejim güçlerine karşı saldırı başlattı.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar, Hama'nın kuzey kırsalında rejim güçlerinin elindeki Hammamiyat köyü ve tepesi ile Kaziyye, Ubeyd el Hammam, Afran, Barrad ve Tevsbek askeri noktalarını rejim güçlerinden aldı.

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sözcüsü Komutan Naci Mustafa AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir hazırlık, yığınak ve rejimin askeri mevzilerine düzenledikleri yıpratma atışlarından sonra stratejik Hammamiyat köyü ile tepesini ele geçirdiklerini söyledi.

Yoğun süren çatışmalardan sonra rejimin ilk savunma hatlarını kırmayı başardıklarını ve ilk yerleşimi ele geçirdiklerini belirten Mustafa, "Hammamiyet köyü ile tepesini ele geçirerek, Kefrenbude ilçesi ile Kernaz beldesini bağlayan askeri tedarik yolunu kesmiş olduk. Rejim çok sayıda ekip ve ekipman kaybı verdi. Bir tank imha edildi, bir tank sağlam ele geçirildi." diye konuştu

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran arasında düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar, mayıs ayında rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için operasyon başlatmıştı.

ÖSO kaynakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılara karşı düzenledikleri operasyonlarda son 2 ayda en az 900 rejim gücünü etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:19
  1. askeri muhalifler
  2. İdlib
  3. oprerasyon

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