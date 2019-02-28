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"Rejimin İdlib'e saldırıları siyasi çözüm ve Astana sürecini tehdit ediyor"

Astana toplantılarında askeri muhalifleri temsil eden heyet, Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarının siyasi çözümü ve Astana sürecini tehdit ettiğini belirtti- Heyetin sözcüsü Eymen el Asimi: - "Eğer rejim İdlib bölgesini bombalamaya devam ederse sorumluluk Rusya'ya aittir"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
"Rejimin İdlib'e saldırıları siyasi çözüm ve Astana sürecini tehdit ediyor"

ANKARA (AA) - SELEN TEMİZER - Astana formatlı uluslararası toplantılarda Suriyeli askeri muhalifleri temsil eden heyet, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yönelik düzenlediği saldırıların Soçi mutabakatını ihlal ederek siyasi çözümü tehdit ettiğini bildirdi.

Askeri muhaliflerin heyeti, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beşşar Esed rejimi, İdlib'de ateşkesi öngören Soçi mutabakatının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen, müttefikleri Rusya ve İran’ın desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor." denildi.

Rejimin sivilleri hedef alması karşısında uluslararası toplumun sessizliği "utanç verici" olarak değerlendirilen açıklamada, "Rejimin İdlib'e saldırıları siyasi çözümü ve Astana sürecini tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, askeri muhaliflerin barışçıl çözüm yollarına destek verdiği vurgulanırken, şunlar kaydedildi:

"Rejimin gerginliği azaltma bölgesindeki sivilleri hedef alması çözüm umutlarını baltalayacaktır. Bu saldırılar gelecek dönemde yeni savaşlara yol açacaktır. Bu durumun tek sorumlusu rejimin garantör ülkeleridir, özellikle Rusya'dır."

- "Sorumluluk Rusya'ya aittir"

Askeri heyetin sözcüsü Eymen el Asimi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu açıklama çok önemli. Astana formatına katılan muhalefetin resmi duruşunu gösteriyor. Eğer rejim, İdlib bölgesini bombalamaya devam ederse sorumluluk Rusya'ya aittir." dedi.

Asimi, ateşkesin ihlalinin çözümü tümüyle tehlikeye attığını belirterek, "(Rejimin ateşkes ihlalleri) Çatışmanın yeniden başlayacağının ön habercisidir." değerlendirmesini yaptı.

Rejim güçleri, ay başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı.

Şubat başından itibaren 8 binden fazla aile Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
  1. Esed Rejimi
  2. İdlib
  3. muhalifler
  4. Suriye

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