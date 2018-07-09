0553 313 94 23

Rejimden açıklama: İsrail Uçağını vurduk!

Suriye haber kaynakları, Pazar günü Humus'taki T4 hava üssünü hedef alan bir İsrail savaş uçağının, dün Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu ve üsse fırlatılan füzelerin havada imha edildiğini duyurdu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
Rejimden açıklama: İsrail Uçağını vurduk!

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın akşam saatlerinde geçtiği haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan, İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, son 3-4 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:47
  1. Suriye
  2. İsrail
  3. uçak seferleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    1. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz
    2. Turp suyunun faydaları nelerdir?
    3. Ali Koç sinirlenerek masadan kalktı!..
    4. 10 turistten biri Alanya’ya geliyor
    5. Antalya'da çocuk tacizcisine linç..
    6. CEO’nun ‘sosyal medyadaki ustalığı’..
    7. Zorunlu BES’te sıra KOBİ’lerin “K”sına..
    8. Turkcell’den yenilikçi hamleler
    9. Fransa'dan Nusret'e ilginç teklif: 1..
    10. Anne-babalar çocukları iyi eğitmeli
    11. Vodafone geleceğin yazılımcılarını..
    12. O 'sefer' dedi Allah 'zafer' verdi!
    13. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden o..
    14. Fenerbahçe'de mutlu son! İmzalar atıldı
    15. Rejimden açıklama: İsrail Uçağını..
    16. 5. Filo kapıda! Savaş çanları çalıyor
    17. ‘Babayiğit’ler bu hafta toplanıyor
    18. Otomobilde umut yaz kampanyalarında
    19. Doktorla konuşurken dikkat! 6 bin 580..
    20. Honda Civic HB zengin donanımlara..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Kaftancıoğlu boş durmuyor! Fırsatı yine kaçırmadı
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"
    Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"