Rejim yine sivilleri hedef aldı

İdlib’e yönelik hava saldırılarının durmasının ardından Halep’in Cemiyet'ul Zahra bölgesinde konuşlu rejim birlikleri kentin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Kefer Hamra kasabasına yönelik top atışları düzenledi. Saldırılarda bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Hama kırsalındaki Masasine bölgesinde bulunan rejim güçlerinin ise Latamine kasabasına yönelik havan saldırısında iki kişi yaralandı.

Yaşananların ardından muhalifler ise rejim birliklerinin bulunduğu alanlara havan ve roketatarlarla karşılık verdi.