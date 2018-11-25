Rejim ve Rusya, "kimyasal silah senaryosu"nu uygulamaya koydu

İDLİB (AA) – Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, Heyet Tahrir Şam’ın İdlib’den Halep’e kimyasal silah saldırısı düzenlediğini iddia etti. İddianın ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hattını vuran Rusya’nın yaptığı açıklamanın aksine, havan topları kimyasal sıvıyı gaza çevirmeye imkan vermiyor.



Rejimin haber ajansı SANA, dün akşam Esed ordusu kontrolündeki Halep’in El Halidiye mevkiine kimyasal silah saldırısı yapıldığını duyurdu. SANA, 100’den fazla sivilin etkilendiğini öne sürdü.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcülüğü de sabaha karşı yaptığı açıklamada, dün 21.50’de İdlib gerginliği azaltma bölgesinden rejim kontrolündeki Halep’in kuzey batı kırsalına saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Sözcülük, klor gazı kullanılan saldırının rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam’ın kontrolündeki yerleşim birini El Buraykat’tan 120 milimetrelik havan topları kullanılarak yapıldığını savundu.

Rus Savunma Bakanlığı, Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma’yı da saldırıdan sorumlu tuttu.

Rusya ve Esed rejimi, ağustos ayı sonlarından bu yana gündeme getirdiği iddialarla, muhaliflerin ya da rejim karşıtı silahlı grupların kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını, bunun için İdlib ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesini kullandığını önü sürüyordu.

Muhalifler ve Sivil Savunma ise rejim ve Rusya'nın İdlib'teki ateşkesi bozarak gerginliği azaltma bölgesine saldırı başlatmayı planladığını, bunun için muhaliflerin kimyasal silah saldırısıyla suçlanacağı senaryolar hazırlandığı uyarısında bulunmuştu.

- "El Buraykat" neresi?

Rusya’nın açıklamasında geçen "El Buraykat" adlı yerleşim yeri haritalarda yer almıyor.



AA’nın Raşidin bölgesinde görüştüğü siviller ve aktif ÖSO grupları da "El Buraykat" adında bir yer bilmediklerini söyledi.



Sivil Savunma Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu adla bir yerleşim yeri olmadığını belirtti. Salih, "Öyle bir yerleşimin varlığından haberdar değiliz. Varsa da o bölgede faaliyet göstermiyoruz." dedi.

Salih, "Kimyasal silah saldırısı için gereken teknolojiye ve kabiliyete sahip olan tek taraf Esed rejimi." ifadelerini kullandı.

İdlib’deki en büyük askeri çatı grup olan Ulusal Özgürleştirme Cephesi’nin sözcüsü Naci Mustafa, mesajlaşma uygulaması Telegram hesabından, "Rejimin iftiralarını reddediyoruz. Bu tür haberlerle rejim kendi katliamlarını örtbas ediyor." açıklamasını paylaştı.

- Havan topu sıvıyı gaza çeviremiyor

Rusya’nın iddiasında kimyasal silah saldırısının havan topu kullanılarak yapıldığı iddia edilmişti.



Ancak, havan topları, kimyasal madde sıvısını gaza çevirebilecek kabiliyete sahip değil. Havanlarda sıvıyı gaza çevirip belli bir alana yayacak yanma gücü bulunmuyor.



Kimyasal silah saldırıları bu nedenle uçaklarla ya da uzun ve kısa menzilli füzelerle yapılıyor.



- Misilleme ÖSO’ya yapıldı



Rusya, kimyasal saldırı iddialarının ardından İdlib gerginliği azaltma bölgesinin Halep’le cephe hattında yer alan Raşidin’de Özgür Suriye Ordusu unsurlarına hava saldırısı düzenledi.



Muhaliflere ait uçak gözlem evinin sosyal medyadaki hesabında, "3 adet Rus savaş uçağı Lazkiye’deki Hımeymim üssünden kalkış yaparak Raşidin bölgesini hedef aldı." ifadeleri paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı da hava operasyonu bilgisini 16.00 sularında paylaştı ancak kimyasal silah saldırısından sorumlu tuttuğu grupları hedef aldığını iddia etti.



Esed rejimi ve İran destekli gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib’in Cercenaz ve Temaniye beldelerine, Hama’nın Latamine ve Kefer Zita ilçelerine top ve roket saldırısı düzenliyor.



Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana, rejim ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine saldırılarında 37 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.