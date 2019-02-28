0553 313 94 23

"Rejim İdlib'de silahsızlanma bölgesinde sivilleri öldürdü"

BM İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu Suriye raporunu yayımladı- Rapordan:- "(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü"- "(YPG/PKK) SDG'nin kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonuluyor"

28 Şubat 2019 Perşembe 16:38
"Rejim İdlib'de silahsızlanma bölgesinde sivilleri öldürdü"

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürerek insani kayıplara yol açtığını vurguladı.

Komisyon raporunda, Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatı ile İdlib'deki gerilimi düşürmede önemli rol oynadığını belirtildi.

Raporda, rejim güçlerinin İdlib ile batı Halep bölgesindeki sivil yerleşimlere saldırılarına devam ettiği vurgulanarak, sivillere zarar gelmemesi için herhangi bir önlem almadıklarına işaret edildi.

Rejimin, kontrolüne geçen bölgelerde zorla alıkoyma, ortadan kaybolmalara yol açma ve geri dönenlere zorluk çıkarmaya devam ettiğinin belirtildiği raporda, bu eylemlerin şimdiye dek "binlerce Suriyeli sivilin ölümüne yol açtığı" ifade edildi.

Raporda rejim güçlerinin ülkenin güneyinde kontrolü ele geçirdikten sonra ağustos 2018'de kuzeye yöneldiği anımsatılarak, ağustos ve eylülde hastanelerin ve sivil nüfuslu yerleşimlerin hedef alındığı vurgulandı.

BM raporunda, "(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü." denildi.

- YPG/PKK'nın hak ihlalleri

Raporda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'u DEAŞ'tan temizleme gerekçesiyle düzenlediği saldırılara da değinildi.

"SDG Heccin'i aralık 2018'de DEAŞ'tan aldı ama savaş, aşırı boyutta sivil kayıplara yol açtı." denilen raporda, "(YPG/PKK) SDG'nin kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonuluyor. Bazıları acınacak durumdaki kamplarda temel ihtiyaçları karşılanmadan tutulmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca, Ürdün sınırındaki 41 bin sivilin tıbbi bakım, eğitim ve temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamadan olağanüstü vahim şartlarda yaşamaya devam ettiği kaydedildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:38
  1. BM
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna tepki
    1. Netanyahu’dan BM’nin Gazze raporuna..
    2. Yaralı köpeğe zabıta ekipleri sahip..
    3. Nevşehir'de yarın okullar tatil olacak..
    4. Ağrı'da eğitime kar engeli
    5. Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi
    6. Basketbolun duayenleri HRÜ’de..
    7. AK Parti Bolu Başkan Adayı Metin:..
    8. TOSFED’İN yeni başkanı Eren..
    9. Yüksekova-Van karayoluna kaya düştü
    10. "Keşmir sorunu Ümmet'in en büyük..
    11. Dikkat! Sabah ezanı saati değişti
    12. Takla atan otomobil ters dönerek..
    13. Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
    14. İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'nun..
    15. Hizan’da 5 saatlik hasta kurtarma..
    16. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç..
    17. BM'den kan donduran Suriye raporu!..
    18. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de mandıraya..
    19. Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı..
    20. Trabzon'da terör örgütü propagandasına..
    21. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    22. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    23. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    24. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    25. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    26. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    27. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    28. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    29. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    30. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar