Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili öldürdü

İDLİB/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki yerleşimlere, 12-20 Şubat'ta yoğunlaştırdığı saldırılarda, 38 sivil yaşamını yitirdi, 100 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin, Hama ilinde muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 12-20 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 3 sivilin öldüğünü, 5'i kadın, 5'i çocuk olmak üzere 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Sivil Savunma'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada da Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, söz konusu dönemde İdlib kırsalındaki sivil yerleşimlerde 11'i kadın, 13'ü çocuk 35 kişiyi öldürdüğü, 9'u kadın, 22'si çocuk 75 sivili yaraladığı kaydedildi.

İdlib ve Hama illerine 9 gün içerisinde düzenlenen saldırılarda 13'ü kadın 13'ü çocuk olmak üzere toplam 38 sivil öldü, 14'ü kadın 27'si çocuk olmak üzere toplam 100 sivil yaralandı.

Saldırılarda hedef alınan yerleşimlerde büyük çaplı maddi zararların meydana geldiği belirtilen açıklamada, İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenlenen bombardımanlarda 3 okulun hedef alındığı, bir fırının kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda sivilin evlerini terk ederek, nispeten daha güvenli bölgelere göç ettiği aktarıldı.

- "Bu saldırılar savaş suçudur"

Açıklamada, "Son dönemde tırmanan ve sivil yerleşimleri hedef alan bu saldırılar savaş suçudur. Garantör ülkelerin vardığı ateşkesin ihlalidir. Siyasi süreci engellemektedir." ifadeleri yer aldı.

İdlib'deki yaklaşık 4 milyon sivilin korunması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, garantör ülkelere rejim güçlerine baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.