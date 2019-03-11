Rejim güçleri gece boyunca İdlib’i bombaladı

Suriye rejim güçlerinin İdlib ilinin Han Şeyhun ilçesi ve civarına düzenlediği bombardımanda bir kadın ve bir çocuk dahil 3 hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye’de gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib bölgesinde ateşkes ihlalleri devam ediyor. Rejim güçleri bölgenin güneyini gece boyunca bombardımana tutarak muhaliflere ait birçok noktayı vurdu. Yaklaşık 50 füzenin vurduğu Han Şeyhun ilçesinde, biri çocuk ve biri kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 sivilin de yaralandığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, misket bombalarının sivil yerleşim yerlerine zarar verdiği ve Kafr Nabel ve Han al Sebil köylerinin ağır hasar aldığı açıklandı.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi Anlaşmasında İdlib’in “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilmesine rağmen, yıl başından beri Rejim güçleri ve muhalifler arasındaki tansiyon giderek artıyor.