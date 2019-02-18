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Reina saldırısı davasında 19 sanığa tahliye

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:54
Reina saldırısı davasında 19 sanığa tahliye

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.


Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov’un da bulunduğu 39’u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görüldü. Duruşmada Abdulkadir Masharipov ilk kez ifade verdi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada Masharipov’un avukatı, müvekkilinin savunmasının kapalı oturumda alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, Masharipov’un ifadesinin izleyiciler ve basın mensupları salondan çıkarıldıktan sonra kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Kapalı oturumda savunması alınan Masharipov’un hakkındaki suçlamaları reddederek, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ettiği öğrenildi. Masharipov’un savunmasının ardından söz alan diğer tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.


Talepleri değerlendiren mahkeme, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 39’u tutuklu 58 sanıktan 19 sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle tahliyelerine karar verdi. Tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Duruşmada yakalamalı sanık Firuze Kasım’ın yakalama emrinin beklenmesine hükmedildi.


Mahkeme, aralarında Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ile dini nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore’nın da bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 16 Mayıs tarihine ertelendi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:54
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