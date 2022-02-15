REIDIN-GYODER yeni konut fiyat endeksi ocak ayı sonuçları açıklandı

Yeni Akit Ankara

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Ocak ayında bir önceki aya göre 2.84, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.27 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 121.20oranında nominal artış gerçekleşti.

Banka kredili ödemeler azaldı

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Ocak ayında peşinat kullanım oranı yüzde 51.12, banka kredisi kullanım oranı yüzde 5.07 ve senet kullanım oranı yüzde 43.81 olarak gerçekleşti. Aralık ayında peşinat kullanım oranı yüzde 47.48, banka kredisi kullanım oranı yüzde 11.40 ve senet kullanım oranı yüzde 41.12olarak gerçekleşmişti.

Yatırımcının tercihi 2+1 konutlar oldu

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Ocak ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 1.94; 2+1 konut tipinde yüzde 3.90, 3+1 konut tipinde yüzde 2.47 ve 4+1 konut tipinde yüzde 2.20 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancı yatırımcının ilgisi devam ediyor

Ocak ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8.73’lük (son 6 aylık ortalama yüzde 8.98) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 54.84’lüktercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Konut stoklarının erime oranı yüzde 4.24

Ocak ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 4.24 oranında erime gözlendi. Aralık ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 9.51oranında gerçekleşmişti.

Devam eden konut projelerine ilgi devam etti

Ocak ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 19.40’ı bitmiş konut stoklarından, yüzde 80.60’ı bitmemiş konut stoklarından oluştu. Aralık ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 21.71’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 78.29’u bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.