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Rehine olayında şehit olan polis için tören yapıldı

Uşak’ın ilçesinde yaşanan rehine olayında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy için cenaze töreni düzenlendi.

15 Şubat 2019 Cuma 17:20
Rehine olayında şehit olan polis için tören yapıldı

Uşak’ın ilçesinde yaşanan rehine olayında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy için cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından defnedileceği yer olan memleketi Konya’ya yollandı.


Banaz ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir apartman dairesinin ikinci katında yaşanan olayda eğlence mekanlarında çalıştığı öğrenilen Gülay A. isimli kadının evine eskiden birlikte yaşadığı öğrenilen Çetin Kaplan isimli bir şahıs balkondan tırmanarak içeri girdi. Evde yaşanan arbede üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikamete girmek isterken Kaplan, Gülay A.’yı yanında bulunan pompalı tüfekle rehin alarak polis memurlarına ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Mehmet Aksoy (37) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Aksoy’un yanında bulunan diğer polis memuru çatışmada Kaplan’a vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Cenaze de gözyaşları sel oldu


Şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy için Uşak İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüler, Uşak Garnizon Komutanı Albay Yalçın Baysal, milletvekilleri ve şehidin eşi Arzu Aksoy, babası Celal Aksoy ile şehidin 6 yaşındaki kız Bade ile 9 yaşındaki oğlu Ateş Aksoy, şehidin silah arkadaşları ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.


Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu polis tören mangası tarafından tören bitiminde omuzlarda bir süre taşındıktan sonra dualar eşliğinde defnedilmek üzere memleketi olan Konya’nın Doğanhisar ilçesine götürülmek üzere cenaze aracına konuldu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:20
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