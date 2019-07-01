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Libya'da rehin alınan Türk vatandaşlarıyla ilgili kritik gelişme!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler tarafından rehin alınan 6 Türk vatandaşı kurtarıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:10
Libya'da rehin alınan Türk vatandaşlarıyla ilgili kritik gelişme!

Libya’da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, 6 Türk gemici, geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak tekrar gemiye götürüldü.

Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçleri tarafından 6 Türk vatandaşı alıkonulmuştu. Türkiye ile gerilime sebep olan olay, ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Libya'ya mal bırakmak için duran gemiden karaya inen 6 Türk gemici, Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonuldu. Libya'da Meşru Hükümet karşısında hayli zor durumda kalan Hafter, vatandaşlarımızı Türkiye'ye karşı tehditleri kapsamında alıkoydu. Olaya sert tepki veren Türk Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." Uyarısında bulundu.

Bugün bırakıldılar

Bu uyarının ardından Hafter güçleri Türk vatandaşları bırakmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, 6 gemici vatandaşımız geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak gemiye geri götürüldüler.

Hafter gemilerimizi meşru hedef yapmıştı

Meşru hükümete karşı savaşan Hafter Türkiye'nin desteğiyle büyük kayıplar yaşamıştı. Hafter'in Sözcüsü Ahmet el Mismari, bir açıklama yaparak, başkent Trablus yakınlardaki bir kasabanın alımında rakip güçlere yardım etmekle suçladığı "Türk gemilerinin meşru hedef olduğunu" söylemişti. Sözcü Ahmet el Mismari, Libya'dan Türkiye'ye kalkacak ticari amaçlı uçuşları engelleyeceklerini, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen uçakların "düşman" olarak görüleceğini ve aynı durumun Libya limanlarına yanaşmak isteyen Türkiye gemileri için de geçerli olduğunu kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:10
  1. Libya
  2. Hafter

YORUM YAZ

  • Murat TemurMurat Temur17 dk önce
    Abdullah ismini kullananyorumcubiraz akıllı ol ve içinde zerre Allah korkusu varsa hainlk yapma be birader yeter yahu yok libyaya haraç vermişiz yahu bu vatanda yaşıyorsan nankör olma yetr
  • Orhangazi Orhangazi 27 dk önce
    ALLAH devletimize askerimize güç kuvvet versin çok gurur duydumbu günlere kolay gelinmedi emeği geçen herkese teşekkürleri borç bilirizbirlik beraberlik içindeülkemizi daima ileriye götürmeliyiz cumhurbaşkanimiza teşekkürler
  • hercaihercai30 dk önce
    Ayni seyleri Mavi Marmara gemisinde turk vatandaslarinin katledildigi zaman da soylenmesi lazimdi Israil'e karsi.
  • AbdullahAbdullah37 dk önce
    Libya gazetesi Türkiye'den yüklü miktar haraç alındıktan sonra bırakıldı yazıyor. Kime inanalım?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 50 dk önce
    Devlet, Gūcūnū Gösterirse Böyle U Dönūşū Yaparlar.
  • Trabzonspor Trabzonspor 53 dk önce
    Bunları gebertmek boynumuzun borcu olsun.daha fazla katar desteğiyle silah ve mühimmat göndermeliyiz umh ye.kopek hafter e dersini vermeliyiz.it soyu

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