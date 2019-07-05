ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Tural, bir turda yolcunun düşünmesi gereken her şeyi rehberin kendine dert edinip, yapılması gerekenleri yapacağını belirterek, "Rehber yoksa turunuz zehir olur." dedi.

Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük sorunlarının sahte ya da kaçak rehberler olduğunu belirterek, eğitim almamış, turist rehberliği konusunda yetkin olmayan kişilerin Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösterebildiğini belirtti.

Birlik olarak bununla ciddi mücadele ettiklerini, ülkenin dört bir yanında görevlendirdikleri denetmenlerin her gün saha denetimi yaptığını anlatan Tural, "Yakaladığımız sahte rehberlere göz açtırmamaya çalışıyoruz. Özellikle valiliklerimizin il kültür müdürlerimizin bize verdiği destek çok büyük önem arz ediyor. Onların desteğiyle bu yasa dışılığa 'dur' diyebiliyoruz." diye konuştu.

Son tüketici olan vatandaşların bilgilendirilmesinin önemine işaret eden Tural, sahte rehberler nedeniyle asıl hak kaybına uğrayanların yerli ve yabancı turistler olduğunu vurguladı.

Tural, TUREB çalışma kartına sahip olmayan kişilerin rehberlik ettiği turlara katılanların "kusurlu hizmet" ile karşı karşıya kaldığını ve aldatıldığını dile getirerek, "Eğer sahte rehberlik faaliyeti varsa vatandaşlarımız mahkemeye dahi gitmeden, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak tura ödenen hizmetin çok ciddi bir kısmını geri alabilir." ifadesini kullandı.

Tur acentelerinin büyük çoğunluğunun, yasalara ve mevzuata uygun davrandığını, ancak her meslek grubunda olduğu gibi burada da yasa dışılığa başvuranların bulunduğunu söyleyen Tural, "Bizim derdimiz, bu yasa dışılığa başvuranları kontrol altına alarak kaliteye ve yasallığa yönlendirmek." dedi.

- "Türk turist rehberleri dünyanın en iyisi"

Tural, turist rehberliğinin üniversite mezunu olmak, yabancı dil bilmek, eğitim gezilerine katılmak ve ilgili sınavlardan geçmek gibi önemli koşulları bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Turist Rehberleri Federasyonu nezdinde en yoğun eğitimi alan Türk turist rehberleridir ve dünyanın en iyi rehberleri Türk turist rehberleridir. Turizm enstitüsünün tamamında kaliteyle birlikte ileri doğru bir atılım olmasını istiyoruz. Her kesimin dile getirdiği Türkiye'yi dünya turizminde birinci hale getirmek hedefi doğrultusunda biz rehberler olarak dünyada birinciliği almışız. Tesislerimiz çok iyi şekilde gidiyor. Acentelerimizin çoğu da bu yönde hareket ediyor. Geri kalanları, bizim bütün endüstri olarak ileri çekme yükümlülüğümüz var. Biz de denetimlerde hem vatandaşımız zarar görmesin hem turizmimiz daha ileri taşınsın hem de yerli ve yabancı turistlerin verdikleri paranın karşılığını alsın diye denetimlerimizi yapıyoruz."

- "Sahte rehberliğin yüzde 90'ı yurt içinde gerçekleşiyor"

Sahte rehberliğin kaçak acentecilik ile baş başa gittiğini belirten Tural, "Bunun yüzde 90'ı iç pazarda gerçekleşiyor. Biz kendi insanımızı zarara uğratıyoruz." dedi.

Tural, gerek yerli gerekse yabancı turistlerin bir rehberle gezdiğinde aldıkları hizmetin kalitesinden emin olduğunu dile getirerek, "Bir tura, geziye giderken yolcunun düşünmesi gereken her şeyi rehber düşünür, kendi dert edinir, yapılması gerekenleri dört dörtlük şekilde ortaya koyar. Rehber yoksa turunuz zehir olur. Biz 'turunuzda rehber olsun tatiliniz zehir olmasın' diyoruz." diye konuştu.