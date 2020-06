Rehavete kapılmadan önleme devam edilmeli

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılan hafta sonu kısıtlaması sonrası tüm Türkiye’de normalleşmenin çivisini çıkardık maalesef. Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi hijyen+sosyal mesafe+maske tandemine uyulmadığını hem haberlerde hem de çevremizde gördük.. Üzülerek belirtmek gerekir ki; Kovid-19 ihmalden ve rehavetten tekrar hortlayabilir. Elbette bilim adamlarımızın verdikleri bilgiler ışığında hareket etmeli ve önlemleri daha kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekmekte.

Piknik alanlarını doldurmakla, sahillere akın etmekle bunun altından kalkmamız için daha çok ama çok erken.. Lütfen kendinizi düşünmeseniz bile toplumunuzu düşünmek zorundasınız. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın gayretlerini gören her canlı mutlaka daha hassas olmalıdır. Bir insan düşünün ki; her gün Kovid-19 illetiyle mücadele ediyor canhıraş, sosyal medyadan vatandaşlara her gün uyarılar yapan bakanımızın gayreti için bizler de duyarlı olmak zorundayız.