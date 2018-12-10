Rehabilitasyon merkezinde engelli çocuğa işkence iddiası

UŞAK (AA) - Uşak'ta engelli çocuklarının eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinde işkenceye maruz kaldığını öne süren aile suç duyurunda bulundu.

Anne Emine Kılınç (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki serebral palsi hastası ve otizmli çocukları M.K'nin uzun süredir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gördüğünü söyledi.

Kılınç, haftanın üç günü kurumun servis araçlarıyla rehabilitasyon merkezine götürülen oğlunu cumartesi günü evden uğurladığını, saat 14.00 gibi yine servisle eve getirilen çocuğunun yüzü ve kollarında büyük morluklar gördüğünü belirtti.

Serviste görevli hostesin, oğlunu bu şekilde teslim aldığını söylemesi üzerine merkezi arayarak durumla ilgili bilgi edinmeye çalıştığını anlatan Kılınç, "Oğlum konuşamıyor, kendisini ifade edemiyor, vücudundaki yara ve morluklarla ilgili merkeze ulaşmaya çalıştım, bir süre kimseye ulaşamadım. Kimi aradıysam telefonu açmadı. Daha sonra telefona çıkan yetkililer olayı kabul etmediler. Ben de hemen kocamı arayarak durumu anlattım. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giderek oğlumun tedavisini yaptırdım." diye konuştu.

- "İki kolunda onlarca morluk vardı"

Hastanedeki muayene esnasında oğlunun üzerindeki çamaşırları çıkardığını, iki bacağında da geniş morluklar olduğunu fark ettiğini söyleyen anne Kılınç, şunları kaydetti:

"Doktor çok şaşırdı, ben olayı anlattığımda oğlumun vücudunu iyice inceledi. Yüzünün bir bölümü şiş ve mordu. İki kolunda onlarca morluk vardı sanki ısırık izi gibi. Yine ayaklarında ısırık izini andıran büyük morluklar vardı. İlk kez böyle bir durumla karşılaştık.

Hastaneden çıktıktan sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduk."

- "Sorumlular bulunsun"

Kılınç, eğitim merkezi yetkililerinin iddiaları kabul etmediğini, alerjik reaksiyona bağlı morlukların oluştuğu yönünde söylemlerde bulunduğunu dile getirerek, sorumluların bulunmasını istedi.

Oğlunun kollarındaki yara ve izler nedeniyle acı çektiğini ve kimsenin dokunmasına izin vermediğini ifade eden Kılınç, şunları söyledi:

"Rehabilitasyon merkezi şimdi bu yaraları çocuğun kendisinin yapabileceğini söylüyor. Bir insan kendi kolunun arkasını nasıl ısırır. Oğlum hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı. Madem böyle bir durum yaşanıyor, kimse neden müdahale etmiyor? Biz kimseyi suçlamadan olayın aydınlanmasını istiyoruz. Oğlum merkeze girerken ve çıkarken güvenlik kamerası görüntüleri var. Bir engelli çocuğa bunu nasıl yaparlar aklım almıyor.

Ben bu tür merkezlerde her yere güvenlik kamerası takılmasının zorunlu hale getirilmesini istiyorum."

Baba Sabri Kılınç da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını, iki müfettiş görevlendirdiklerini belirterek, rehabilitasyon merkezi hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacaklarını söyledi.

- Rehabilitasyon merkezinden açıklama

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu öne sürüldü.

Olayın yargıya intikal ettiği belirtilen açıklamada, gerekli soruşturmanın başladığı bildirildi.