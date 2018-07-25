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Reha Denemeç kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı olan Reha Denemeç nereli?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine Reha Denemeç getirildi. Peki Reha Denemeç kimdir, nereli? Daha önce hangi nerede ve hangi kurumda çalıştı?

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
Reha Denemeç kimdir? Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı olan Reha Denemeç nereli?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevlerine Reha Denemeç getirildi. Peki Reha Denemeç kimdir, nereli? Daha önce hangi nerede ve hangi kurumda çalıştı?

Reha Denemeç, 20 Mayıs 1961'de Elazığ'da doğdu. Baba adı İlhami, anne adı Güler'dir. Ekonomist; ODTÜ Ekonomi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD University of Delaware'de ekonomi alanında yaptı.

1986'da Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığında göreve başladı. 1987'den itibaren hazine, dış ticaret, planlama, özelleştirme ve kamu bankalarından sorumlu Devlet Bakanlığında önce Özel Kalem Müdürü ve sonra müşavir olarak çalıştı. 1997'de DPT Müsteşarlığı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Vekilliği görevlerine atandı. TSE Teknik Kurulu ve Başak Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ile Ataköy Otelcilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001'de Türkiye ve Orta Asya'da farklı alanlarda yatırımları olan bir holdingin enerji grubunda üst düzey yönetici olarak çalıştı. Küresel Hareket İçin Parlamenterler'de (PGA) Uluslararası Kurul Üyeliğinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. 22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Denemeç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:40
  1. Elazığ
  2. Ankara
  3. Reha Denemeç kimdir?
  4. Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı olan Reha Denemeç nereli

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