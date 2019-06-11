Regl sancısı ile baş çıkmanıza yardım edecek 6 yöntem

Bazı hanımlar regl dönemlerinde sancılarla boğuşurken, bazıları bu dönemi ağrısız sızısız geçirir. Genel olarak bu dönemin sancılı geçmesi fikri yaygın olduğu için ağrı-sızı çekmeyenler çoğu zaman sağlıklarından endişe duyar. Ancak merak etmeyin ağrınızın olmaması sizin yalnızca şanslı olduğunuzu gösteriyor. Bazı hanımlar ise değişen hormonel yapı nedeniyle regl dönemlerini migren ataklarıyla tamamlamak zorunda kalıyor. Hangisi daha kolay ancak yaşayan bilir!

Peki, regl sancılarını hafifletmenin bir yolu yok mu?

Yürüyüş yapmak

Regl sancınızın hafiflemesi için yatıp dinlenmeniz değil hareket etmeniz gerekiyor. Yarım saat düşük tempoda yürüyüş yapmak sancınızı bir hayli azaltacaktır.

Bacaklar havaya

Bacaklarınızı yükseltmek kan akışınızı düzene sokacaktır. Bu nedenle yalnızca 10 dakika bile olsa bacaklarınızı yukarı kaldırmak ağrınızı hafifletecektir. Bunun için 3-4 adet yastık da kullanabilirsiniz.

Sıcak su torbası

Sıcak su kasların gevşemesine yardımcı olur. Bu nedenle sıcak su torbası ağrınızı hafifletme konusunda size yardımcı olacaktır.

Bitki çayları

Bitki çayları hem içerikleri hem de sıcak olarak tüketilmeleri nedeniyle ağrınızı hafifletme konusunda etkilidir. Regl döneminizde papatya, tarçın, zencefil ya da nane çayı içebilirsiniz.

Hafif beslenin

Regl döneminizde mümkün olduğunca hafif yemekler tüketmeye özen gösterin.

Kafein ve tuz

Kafein ve tuz stres hormonu seviyesini arttırır. Bu nedenle regl döneminizden tuz ve kafeinden mümkün olduğunca uzak durmanız önemli.