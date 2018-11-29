Reggae UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Aday Listesi'nde

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), Bob Marley gibi sanatçılar aracılığıyla dünya çapında üne kavuşan Karayip ülkesi Jamaika'ya özgü Reggae müziği ile İrlanda, Gürcistan, Japonya, Ürdün ve Kazakistan'dan 5 başvuruyu Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Aday Listesi'ne aldı.

UNESCO'ya bağlı Somut Olmayan Kültür Mirasının Korunması Komitesi, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'ta yaptığı toplantıda, Reggae müziğinin Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Aday Listesi'ne alınmasına karar verdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2003 tarihli Somut Kültür Mirasının Korunması Sözleşmesi'ne taraf 24 ülkenin temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, listeye girmek için yapılan 7 başvuru ve aday listesine alınmak için yapılan 40 başvuru değerlendirmeye alındı.

26 Kasım'da başlayan ve 1 Aralık'a kadar sürecek değerlendirme toplantısında, bugün Jamaika'nın Reggae müziğinin, İrlanda'nın Hurling sporunun, Gürcistan'da düzenlenen yerel Chidaoba güreşlerinin, Japonya'da Raiho-shin rahiplerince icra edilen ritüellerinin, Ürdün halk dansı As-Samar'ın, Kazak at yetiştiricilerinin bahar festivalinin aday listesine alındığı duyuruldu.

Toplantıda dün aralarında Türk sözlü anlatım geleneğinin temel taşlarından Dede Korkut Hikayeleri'nin bulunduğu 9 kültür mirasının aday listeye alındığı duyurulmuştu. Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerindeki geleneksel kumaş ve civit boyama tekniği, Belarus'un Minsk bölgesinde kutlanan Ortadoks "Budslaŭ Leydimizin İkonu" bayramı, Bosna-Hersek'in Özren Dağı'ndaki iva otu toplama geleneği, Çin'in Tibet bölgesindeki sağaltım banyosu geleneği, Hırvatistan'ın Medimur halk şarkıları, bazı Avrupa ülkelerindeki kuru taş duvar örme geleneği, Küba'daki Las Parrandas Bayramı kutlamaları ile Fransa'nın geleneksel parfüm üretimi kültür mirası aday listesine alınmıştı.

- Kıyıda kalmışların sesi

Karayip ülkesi Jamaica'ya özgü bir müzik Reggae, Kingston'ın batısında toplumun kıyısına itilmiş yoksul ve marjinal insanlar arasında ortaya çıktı. Karayip, Kuzey Amerika ve Latin ezgilerinden esintiler taşıyan Jamaica müziği zamanla Neo-Afrika müzikal formları ile soul, ritim ve blues gibi Kuzey Amerika türlerinin etkisine girerek ska, rocksteady gibi yeni türleri ve ardından Reggae müziği ortaya çıkardı.

İnanç, aşk, barış, yoksulluk ve eşitsizlik gibi temaları barındıran protest müzik Reggae, 1970'lerden itibaren Bob Marley gibi sanatçılar aracılığıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.