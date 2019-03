Regaip Kandili’nin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar 2019 üç ayların da ne zaman başlayacağını araştırıyor. Diyanet takvimine göre, 7 Mart 2019 Perşembe günü üç ayların habercisi olarak bilinen Regaib Kandilini kutlayacağız. Peki Regaip kandilinde okunacak dualar Regaip kandilinde ne yapılır? Regaip kandili fazileti ve önemi? Regaip kandili nedir niçin kutlanır? Üç aylar nedir? İşte detaylar.

Regaib Kandilinin anlamı ve faziletleri haberimizden okuyabilirsiniz. 7 Mart 2019 Perşembe günü idrak edilecek olan ve üç ayların habercisi olarak bilinen Regaib Kandili kıymetli gecelerden biridir. Recep ayı ve Regaib Gecesi nedir sorusuna cevap olarak öne recep sonra şaban nihayetinde ramazan ayları… Her biri mübarek günler, geceler… Birer ilahi sofra… Recep ayının ilk cuma gecesi müjdeci regaib. Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz recep ayına dair buyurdular ki: “Her kim recep ayının ilk cuma günü oruç tutarsa, bu onun için sevap bakımından bir senelik oruca denk olur. Her kim yedi gün oruç tutarsa onun için cehennem kapıları kapatılır. Bir kişi recep ayında on gün oruç tutarsa semadan bir melek şöyle seslenir: Şimdi iste! Çünkü her istediğin sana verilecek.” Peygamber Efendimiz (s.a.v) bazı hadisi şeriflerde: “Recep ayı Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan da ümmetimin ayıdır.” Suyuti. Cennette recep isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah o kimseye bu nehirden su içirecektir.” (Beyhaki) “Allah’ım recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır.” Beyhaki, Heysemi)

Regaip kandilinde okunacak dualar

Peygamberimizin (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle;

-"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur"

"Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti;

-"Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."

Kadir suresi Arapça okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

“Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”

Türkçe Anlamı: Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla. Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı: Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed.