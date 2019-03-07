0553 313 94 23

Regaip Kandili’nde kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi

Batman’da kadın kuaförlüğü yapan bir kişi, Regaip Kandili nedeni ile çocukların saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:27
Regaip Kandili’nde kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi

Batman’da kadın kuaförlüğü yapan bir kişi, Regaip Kandili nedeni ile çocukların saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı.

 

Batman’da kuaförlük yapan İzzet Durmaz, kuaför salonunda gelen müşterilerine Kur’anı- Kerim ile Yasin-i Şerif hediye etti. Hediyelerin ardından sandalyelere oturan çocukların saçları kesildi. Regaip Kandili’ne özel olarak çocukları mutlu etmek için 10-13 yaş arasındaki kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kestiklerini söyledi. Durmaz, "Onların mutlu olması bizleri de gayet çok mutlu ediyor ve peygamber sünnetimiz olduğu için çocukları mutlu ediyoruz. Annelerine de Kur’an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif hediye ediyoruz, baklava ikramında bulunuyoruz. Bugüne özel onları kuaför salonumuzdan mutlu ederek gönderiyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:27
  1. Batman
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle anılacak
    1. Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle..
    2. Marmara'da sıcaklık artacak
    3. Konya'da taşlı kavga
    4. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    5. Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı
    6. Numan Kurtulmuş'tan çağrı: Siz terör..
    7. Vodafone ve The Walt Dısney Company,..
    8. AK Partili vekiller adaylara destek..
    9. Kandil tarihleri dini günler ve..
    10. 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6..
    11. DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı
    12. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    13. Alan, şoför esnafının dertlerini..
    14. Akdeniz Belediyesi’nin kadın..
    15. Ali Küçükaydın’ın acı günü
    16. 2014'te öldürülen kadının cesedinin..
    17. Öğrenciler NASA ile buluştu
    18. TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri..
    19. Peygamberimizin Regaib Kandili duası
    20. Antalya'da ambulansın çarptığı kişi..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar