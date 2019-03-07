0553 313 94 23

Regaib Kandili'nde Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi

İslam aleminde üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, Çamlıca Camisi’nde de binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi- Çamlıca Camisi'ndeki Kandil programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez vatandaşların kandilini kutladı

07 Mart 2019 Perşembe 22:13
Regaib Kandili'nde Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - İslam aleminde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili, Çamlıca Camisi’nde de binlerce vatandaşın katılımıyla idrak edildi.

Çoluk çocuk binlerce kişi, Regaip Kandili dolayısıyla Çamlıca Camisi'ne akın etti. Kalabalık dolayısıyla cemaatin bir bölümü avluda saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de camiye geldi. Oktay, Kurum ve Dönmez, vatandaşların kandilini tebrik etti.

Cemaatle kılınan akşam namazıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ve okunan kasidelerle devam etti. Program, yatsı namazından sonra yapılan duayla son buldu.

Bu arada, kandil programı için akşam ezanından önce aileleriyle Çamlıca Camisi’ne gelen vatandaşlar camiyi gezdi, fotoğraf çekti.

Caminin mahyalarına "Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun", "Mübarek Üç Aylar Hoş Geldin" yazıları yansıtıldı.

Kalabalıktan dolayı camiye çıkan caddelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı vatandaşlar camiye Çamlıca-Libadiye Arası Karayolu Tüneli’ni kullanarak ulaştı.

Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait mobil büfelerden vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:13
  1. Büyük Çamlıca Camisi
  2. Regaip Kandili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulaştırma Bakanı Turhan, vatandaşlara kandil simidi dağıttı
    1. Ulaştırma Bakanı Turhan, vatandaşlara..
    2. "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse..
    3. Londra'da Ankara Anlaşması davası
    4. Off-Road’cular Artvin’in düşman..
    5. THY Euroleague: Darüşşafaka: 67 -..
    6. Regaib Kandili'nde Çamlıca Camisi'ne..
    7. ABD'nin yaptırım kararı sonrası İran..
    8. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    9. Kütahya’da 15 kilometrelik grup yolu..
    10. Niğde’de FETÖ’nün sözde il imamına 6..
    11. Varto’da Regaip Kandili kutlandı
    12. Avrupa'ya ulaşan kokainin yarıdan..
    13. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,..
    14. Antalya’da aranan FETÖ şüphelisi tren..
    15. "Cumhur İttifakı'nın çok bereketli..
    16. Minik Academy Koleji erken kayıt..
    17. GÜNCELLEME - Eminönü'nde pikap denize..
    18. İstanbul Finans Merkezi Konferansı
    19. İran duyurdu: Silahları Suudilerden ve..
    20. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    21. Ahlat’ta Regaip Kandili kutlandı
    22. Ukrayna’dan Google’a Kırım başvurusu:..
    23. Niğde’de eski savcının katiline..
    24. Abalı Denizlispor'un banka hesaplarına..
    25. Dünyayı ayağa kaldıran hamle! ABD..
    26. "İlk Uzun Metrajım Film Festivali"..
    27. Selimiye’de ‘Regaip Kandili’ coşkusu
    28. Kahramanmaraş’ta camiler doldu taştı
    29. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:..
    30. Kosova'da trafik kazası: 1 ölü, 16..
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Tüm Türkiye bekliyor! Saat 14:00'da açıklanacak
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı