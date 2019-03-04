0553 313 94 23

Refüjü aşan otomobil iki araca çarptı

Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

04 Mart 2019 Pazartesi 19:28
Refüjü aşan otomobil iki araca çarptı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de refüjü aşan otomobilin kamyon ve minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Habibler yolundan İSTOÇ istikametine giden Mehmet Dereli'nin kullandığı 55 SJ 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjü aşan otomobil, önce bir kamyona daha sonra da bir minibüse çarparak durdu.

Kazada, sürücü Dereli, araçtaki Emre ve Enes Karasungur ile Yusuf Dereli yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yusuf Dereli'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde durma noktasına gelen trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, yoldan geçerken kazayı izlemeye çalışan bir minibüsün sürücüsü de önündeki araca çarptı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:28
  1. Esenler
  2. trafik kazası
  3. yaralamalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KARDEMİR'in raylı sistem çalışmalarına "tam not"
    1. KARDEMİR'in raylı sistem çalışmalarına..
    2. Şırnak'ta bir asker şehit oldu
    3. "İngiliz Harp Kabinesi karar verdi,..
    4. Ankaragücü için 1 dakika sustular
    5. Şırnak'tan acı haber! Nöbet sırasında...
    6. 2. "Artweeks @Akaretler" yarın açılacak
    7. Karaman kadroyu dolduramadı
    8. Savaş uçağı düştü! Pilot son anda..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da
    10. Hindistan'da hükümet konağından antika..
    11. İzmir'de artistik buz pateni heyecanı
    12. Avusturya'da evinde "Nazi Müzesi"..
    13. TSK: Silopi’de nöbet tutan asker silah..
    14. Bagajındaki yangın söndürücü sayesinde..
    15. Malezya'dan ABD'nin Kudüs'teki..
    16. Caner Erkin'den nafaka isyanı: 50 bin..
    17. Milli Savunma Bakanlığı:..
    18. Yalçın Topçu siteler esnafıyla bir..
    19. HDP 11 ilçede adaylarını geri çekti!..
    20. Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar
    21. "FETÖ, Gezi olaylarından yarar sağlama..
    22. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    23. Adalet Bakanı Gül, üniversite..
    24. Hindistan'dan savaş paniği: 10 günlük..
    25. Kılıçdaroğlu: Sancaktepe’yi Türkiye..
    26. 4 arkadaşının ölümüne neden olan..
    27. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    28. Almanya o teröristleri vatandaşlıktan..
    29. Hisarcıklıoğlu Mısır'da uluslararası..
    30. MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk