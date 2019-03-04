Refüjü aşan otomobil iki araca çarptı Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de refüjü aşan otomobilin kamyon ve minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Habibler yolundan İSTOÇ istikametine giden Mehmet Dereli'nin kullandığı 55 SJ 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjü aşan otomobil, önce bir kamyona daha sonra da bir minibüse çarparak durdu. Kazada, sürücü Dereli, araçtaki Emre ve Enes Karasungur ile Yusuf Dereli yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yusuf Dereli'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde durma noktasına gelen trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Bu arada, yoldan geçerken kazayı izlemeye çalışan bir minibüsün sürücüsü de önündeki araca çarptı.



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