0553 313 94 23

Refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

14 Temmuz 2019 Pazar 18:24
Refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İnebolu kara yolu Kırcalar köyü mevkisinde Özcan Çentik (35) idaresindeki 34 BEV 032 plakalı otomobil refüje çarptı.

Kazada, sürücü Özcan Çentik ile Mükerrem (75), Makbule (61), Hatice (39), Nisa Nur (9), Berrin Ay (7) ve Yusuf Asaf Çentik (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:24
  1. Kastamonu
  2. otomobil
  3. trafik kazası
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron resmen açıkladı! ABD'den sonra Fransa da Uzay Komutanlığı kuruyor
    1. Macron resmen açıkladı! ABD'den sonra..
    2. Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
    3. "Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana..
    4. Fethiye’de orman yangını
    5. Başkan Kesimoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
    6. Kırklareli’de sağanak yağış
    7. Erdemir’den ‘satın alma’ iddialarına..
    8. Ayağı kayınca akıntıya kapılan genç..
    9. KPSS 2019 sonuçları ne zaman..
    10. ANKASAM Başkanı Mehmet Seyfettin Erol:..
    11. Irak Cumhurbaşkanı görevine yeniden..
    12. PKK'ya ait hedefler, ATAK tarafından..
    13. Ayvacık'ta 31 kaçak göçmen yakalandı
    14. Tüm Türkiye’de aranıyordu,..
    15. Refüje çarpan otomobildeki 7 kişi..
    16. S-400 teslimatı sonrası Erdoğan'dan..
    17. Muğla'da orman yangını
    18. Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı
    19. Bursa'da rahvan atlar yarıştı
    20. Yüksekova’dan Irak sınırına taarruz..
    21. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    22. Servis otobüsüne çarpan bisiklet..
    23. Hamilton evinde kazandı
    24. Hong Kong’da protestocular banliyöye..
    25. Lastiği patlayan tırdan atladı, yaralı..
    26. Motosiklet gürültüsü kavgası cinayetle..
    27. Jandarmadan kaçak sigaraya geçit yok
    28. Diyarbakır’da anız yangınları devam..
    29. GÜNCELLEME - Bitlis'teki cinsel taciz..
    30. Evkur Yeni Malatyaspor’da Hadebe..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!