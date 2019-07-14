Refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

Refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı14 Temmuz 2019 Pazar 18:24
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İnebolu kara yolu Kırcalar köyü mevkisinde Özcan Çentik (35) idaresindeki 34 BEV 032 plakalı otomobil refüje çarptı.
Kazada, sürücü Özcan Çentik ile Mükerrem (75), Makbule (61), Hatice (39), Nisa Nur (9), Berrin Ay (7) ve Yusuf Asaf Çentik (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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