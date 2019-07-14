Refüje çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kastamonu İnebolu kara yolu Kırcalar köyü mevkisinde Özcan Çentik (35) idaresindeki 34 BEV 032 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada, sürücü Özcan Çentik ile Mükerrem (75), Makbule (61), Hatice (39), Nisa Nur (9), Berrin Ay (7) ve Yusuf Asaf Çentik (2) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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