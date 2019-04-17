Refüje çarpan otomobil, apartmanın duvarına çarparak durabildi Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol ortasında bulunan refüje daha sonra yol kenarında bulunan apartmanın duvarına çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol ortasında bulunan refüje daha sonra yol kenarında bulunan apartmanın duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BBD 21 plakalı otomobil sürücüsü Beşevler Caddesinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol ortasında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duvara çarparak durabilen otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Çarpma sonucu kafası yarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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