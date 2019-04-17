0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Refüje çarpan otomobil, apartmanın duvarına çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol ortasında bulunan refüje daha sonra yol kenarında bulunan apartmanın duvarına çarparak durabildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 06:04
Refüje çarpan otomobil, apartmanın duvarına çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol ortasında bulunan refüje daha sonra yol kenarında bulunan apartmanın duvarına çarparak durabildi.


Kaza, Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BBD 21 plakalı otomobil sürücüsü Beşevler Caddesinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol ortasında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duvara çarparak durabilen otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Çarpma sonucu kafası yarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.


Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 06:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da firari cinayet zanlısı yakalandı
    1. Ankara'da firari cinayet zanlısı..
    2. ABD'li ünlü şarkıcıdan TL kararı
    3. LPG otogaza zam geldi! Pompaya..
    4. Yüksekova’da kar sürprizi
    5. Jandarmadan huzur operasyonu: 46..
    6. Hastane kayıtlarına göre binlerce..
    7. "Türkiye ile ABD'nin birbirine..
    8. LPG otogaza zam geldi! Pompaya..
    9. Kızılhaçın ilk insani yardımları..
    10. İzmir'de 139 düzensiz göçmen yakalandı
    11. İsrail askerleri Salih el-Bergusi'nin..
    12. Kalın: Tehdit ve yaptırımlar hiçbir..
    13. Suudi Arabistan tasarısını veto..
    14. Türkiye’ye karşı karanlık ittifak
    15. Başkent’te talaş atölyesi alev alev..
    16. Dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda..
    17. Macron: Daha güzel şekilde yeniden..
    18. Uçurumun kenarında tam o an! Biri..
    19. Kahreden haber: 2 çocuk can verdi
    20. Başkentte pelet deposunda yangın
    21. Refüje çarpan otomobil, apartmanın..
    22. İzmir’de uyuşturucu madde kullandığı..
    23. Endonezya'da halk sandık başında
    24. Otoyolda kontrolden çıkan araç..
    25. Adana'da otomobil şarampole devrildi:..
    26. Esenler’de kendini yakan genç,..
    27. Trump'tan Yemen tasarısına veto
    28. Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan..
    29. Kuşadası’nda turizm sezonundan..
    30. Ünlü Ses Sanatçısı Yaşar Özel hayatını..
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Bakan Albayrak, Trump ile görüştü
    Bakan Albayrak, Trump ile görüştü