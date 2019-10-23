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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Reformların ardından yükseliş bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporuna göre geçen yıl yükselişe geçen Türkiye'nin ülke sıralamasındaki gelişiminin bu yıl da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Reformların ardından yükseliş bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi Raporu'nda geçen yıl yükselişe geçen Türkiye'nin ülke sıralamasındaki gelişiminin bu yıl da devam etmesini beklediklerini belirtti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Suriye sınırımızdaki güzel gelişmelerden sonra ülkemizle ilgili muhtemel güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi 2020 Raporu ve ülke sıralamamız yarın açıklanacak. 190 ülke arasında geçen yıl 60. sıradan 17 basamak atlayarak 43'üncü sıraya yükselmiştik. Gerçekleştirdiğimiz reformların ardından bu yıl da sıralamamızda ciddi bir yükseliş bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:17
  1. Fuat Oktay
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • ReformmuşReformmuş40 dk önce
    Eyvah eyvah gene reform dediler, yandık desene. Yılbaşı zammmmlarının üstüne başka reformu kaldırmak çok zor olacak.
  • Nurettin ozturkNurettin ozturk2 sa önce
    Neyin yükselişi olacak emekli maaslarimiza yansıyacak mi
  • abdulhamitabdulhamit9 sa önce
    duada ATATÜRK'ün adını geçirmeyen hocaya ATATÜRK'ün adını bilir misin? sen bu zaferi kazanan kişiye de biraz dua et demiş. herhangi bir istismar yok. anıtkabirde her on kasımda dua okunsun vs bir sürü hikaye yazmışsınız.ulu önder ATATÜRK'ün adını yedi düvel-i dize getirerek kazandığı ve düşmanın osmanlının başkentine gitmesini engelledigi bir savaşta dahi dua ederken bile anamıyorsunuz.sonrada doğruyu söyleyene istismarcı yaftası yapistiriyorsunuz . ATATÜRK türk tarihinin en büyük komutani ve devlet adamidir. kimse ATATÜRK adını tarihten silemez.
  • Yigit fuatYigit fuat12 sa önce
    Git sogan sarimsak ek belki rekolte yukselir.. 
  • SerhatSerhat12 sa önce
    Chp de siyasete başlar milletin canına okumaya devam eder

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