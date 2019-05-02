"Reform irademiz artarak devam etmekte"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Reform irademiz artarak ve güçlenerek devam etmekte." dedi.

Bakan Gül, Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi'nin bir otelde yapılan açılış toplantısına katıldı. Burada konuşan Gül, Bakanlık olarak hem reform iradesini hem de Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte çalışma iradesini sürdürdüklerini söyledi.

Hukuk devleti ile etkin işleyen bir yargı sistemi arasında çok bariz ilişki olduğunu belirten Gül, "Hukuk devletinin kendi meşruiyetini de sağlayan en önemli unsur, toplumdaki ihtilaf ve çatışmalara süratle yanıt verecek bir sistemin varlığıdır." diye konuştu.

"Yargı, önüne gelen sorunları nesnel ve adil bir şekilde çözüme kavuşturan 'hakemlik' vasfını koruyabildiği ölçüde hukuka ve hukukun üstünlüğüne dair toplumdaki inancı da pekiştirmektedir." ifadesini kullanan Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Bu sebeple mahkemeler sadece üzerinde 'ilam' yazılı bir belgeye değil, bizzat adalete erişimi garanti etmelidir. Tam da bu sebeple çalışmalarımızda bir yol haritası değeri taşıyan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel vizyonunu 'güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi' olarak belirledik. Güven veren adalet, merkezine insanı alan politikalar demektir. Güven veren adalet, sistemi değer merkezli inşa etmektir. Güven veren adalet, hakkın gecikmeden, zamanında teslimidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakında kamuoyuna duyurulacak olan strateji belgesinin önemli yenilikler, hedef ve faaliyetler içerdiğine dikkati çeken Gül, bu adımların tüm hakim ve savcılarla müzakere edildiğini ve birikimi olan herkesten katkı alındığını vurguladı.

Bakan Gül, yargıyı ve adalet hizmetlerini ilgilendiren daha pek çok alanda ve konu başlığı altında adli istatistiklerin adalet politikalarına yön verebilecek işaretler sunduğunu da dile getirdi.

Devletlerin temel amacının adaleti tecelli ettirecek bütün mekanizmaları harekete geçirmek olduğunun altını çizen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak, adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkili olarak yerine getirilebilmesi için özellikle son 17 yıldır oldukça önemli çalışmalar ve projeler yürüttük. Toplumsal ihtiyaçları karşılamayan, toplumun ve hatta evrensel gelişmelerin gerisinde kalan birçok yasayı baştan sona yeniledik. Yasaların hem toplumun hem de bireyin ayak bağı değil, aksine yolunu açması anlayışı bizim için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur."

- "Reform irademiz artarak ve güçlenerek devam ediyor"

Bakan Gül, "Reform irademiz artarak ve güçlenerek devam etmektedir." diyerek, insan kaynağının sayısal artışı kadar nitelik olarak da bir mesafe katetmesinin en öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye Adalet Akademisinin kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Gül, Adalet Akademisinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Bakan Gül, akademide öngörülen yeni eğitim modelinin "Tamamlayıcı Hukuk Eğitimi", "Sürdürülebilir Hukuk Eğitimi" ve "Kişisel Mesleki Gelişim Eğitimi" olmak üzere üç temel alanda yoğunlaşacağını vurguladı.

Kişisel mesleki gelişim eğitimi alanında hakim-savcılara vatandaşlar ve avukatlarla sağlıklı iletişim kurma, öfke kontrolü, güzel konuşma gibi eğitimler verileceğini ifade eden Gül, "Bunun yanı sıra açıkladığımız 'Yargıda Etik İlkeleri'ne uygun davranış eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Yeni modelde; eğitim müfredatında sadeleşmenin yanında hukuk felsefesi, psikoloji, sosyal psikoloji ve Türkçeyi güzel kullanma gibi yeni içerikler olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Abdulhamit Gül, eğitmenlerde profesyonelleşme uygulamasının ilk kez getirildiğini anımsatarak, "Daha önce akademinin daimi eğitici kadrosu yoktu. Yeni akademinin sabit eğitmen kadrosu olacak. Buna ek olarak hakim ve savcılarımız, yüksek yargı hakim ve savcılarımız akademiye tam zamanlı eğitmen olarak atanabilecek." bilgisini verdi.

- "Adalet göğün diğeridir, yıkılırsa gökyüzü yerinde durmaz"

Yusuf Has Hacib'in "Adalet göğün direğidir, yıkılırsa gökyüzü yerinde durmaz." sözlerini anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Toplum olarak, adalete kimi durumda kanunları ve hukuku aşan bir anlam yüklüyor, böyle bir inançla yaklaşıyoruz. Tarihsel olarak adalet inancı ve pratiği yüksek bir milletiz. Adalet bir temel olduğu kadar, bir idealdir, aynı zamanda da bir denge aracıdır. Bir idealdir, hukuk bu idealin gerçekleşmesi için vardır. Hukuk bu ideal için çaba göstermektir."



Adalet Bakanı Gül, dava ve uyuşmazlıkların sebebinin analiz edilmesiyle dava açılmadan ve suçlar işlenmeden önce önleyici adalet mekanizmasının hayata geçirilebileceğine işaret ederek, adli istatistiklerin kapasitesinin artırılması projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.













