Reform Eylem Grubu, 3 yıl sonra ilk kez toplanıyor
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin en önemli mekanizmalarının başında gelen Reform Eylem Grubu, 3 yıllık aradan sonra ilk kez bugün toplanıyor.29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları kapsamına AB'yi de alması, İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yeniden yaptırım uygulamaya başlaması ve Türkiye'ye yaptırım açıklaması sürecinde Brüksel ile Ankara yakınlaşma sinyalleri veriyor.
Türkiye ile AB arasında bugün yapılacak Reform Eylem Grubu (REG) toplantısına dışişleri, adalet ve açişleri bakanları katılacak.
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