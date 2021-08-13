'Refleksin zemini basın ve medyadır'

Çoğu zaman cemiyet yaşamında bir hadise gerçekleştiğinde halkın anlık tepkisini refleks olarak değerlendirebiliriz. Bu refleksi belirleyen şeylerin ne olduğuna ve hangi amaca hizmet ettiğine dair meseleyi ve yorumları incelerken artık çoğu zaman fikre bakıp kimin söylediğine bakmaz iken, kimin söylediğine de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toplumu ilgilendiren bir konuda refleksin seyrini belirleyen medya ve gazetelerin, çoğu zaman meselenin kendisiyle değil güç erkine saldırı mahiyetiyle ilgilendiklerini gördüm. Esas niyetlerinin onarmak ya da yapmak değil, yıkmak ve bozmak olduğu çok aşikardı. Bu refleksler belirli bir amaca hizmet için pohpohlanan, piyasaya sürülen asılsız ve anlık tepki kullanılarak galeyana ve dolduruşa getirilmek için yapılan sözde erdem kisvesi altında ideolojik ve siyasi kaos oluşturmak niyetindeydi.

Bu refleksleri oluşturanların milletin değer yargılarını hesaba katmayıp, zamanın kısıtlı cenderesi içinde anlık düşündüğünü söyleyebiliriz. İleriye yönelik, sonraki nesillerin ıslah ve terbiyesini düşünmediğini, aksine milletin inancı ve değerleri ile dalga geçip bilim ve akla önem verdiklerini dile getiriyorlardı. Bunda şüphesiz bilim ve aklı hiçe sayan bazı dindar zihniyetin katkıları ve açıklamaları da vardı. Ne var ki bilim ve akla önem verdiğini söylemek inanca saldırmak ve kınamak hakkını vermezdi. (Burada din ile bilim ve akıl tartışması üzerinde durmayacağım. Kutsal kitapta ilim kavramı yaklaşık 700-800 yerde geçmektedir. Dinin çalışmaya ve bilime, ilime, akletmeye ve düşünmeye verdiği önemi dinin ilk emri olan ‘oku’ emrinden ve pek çok hadisi şeriften de anlaşılır.) Fakat cehaletin şu olduğu açıktır, insanımızın yağmur duasına çıktığını görüp de onlarla alay eden ve sosyal medyada bilim ve akla önem veririm, diyen bu zihniyet işte cehalet ve saygısızlığın, sözde aydınlığın bir numunesidir. İşte değindiğimiz toplumdan ve değerlerinden uzak sahte aydın ve sanatçılar bunlardır.



Refleks avcılarının beslendiği iki şey vardır ; etnik unsur ve din. Çünkü insanın kimliğini, benliğini belirleyen bu iki kilit nokta hakkında yapılan yorumlar doğrudan insanın benliğine yapılmış telakki ediliyordu. Şüphesiz ki bu iki unsur üzerinden sadece bu ülkede değil diğer bütün ülkelerde de kaos çıkmaktaydı. Refleks avcıları bunu çok iyi bildiği ve çoğu zaman da bu unsurlardan yararlanıp nemalanıp konuya ilişkin değil güce karşı başkaldırı niyeti taşıdığını, kaygılarının birikmiş hınç duygusu olduğunu gördüm. Gerçekleşen hadise kimliği belirleyen olayla ilgili olmasa bile basın ve medyaya bu şekilde taşınmasının ardında kaos oluşturmak ve bu kaosu iktidara karşı halkı galeyana getirmek için kullanıldığı gözüküyordu. Bu açıklamalarımdan gücün sütten çıkmış ak kaşık olduğu anlaşılmasın. Gücünde makul muhalif önerilere çoğu zaman kulak asmadığı gözüküyordu. Muhalif bazı yapıcı ve onarıcı öneri ve görüşlerinin dikkate alınmaması neticesinde ortaya çıkan hadiselerde de refleks avcılarına güç, fırsat verilmiş oluyordu. Refleksin zemini basın ve medyadır. Sosyal medya toplumsal refleksi belirleme ve yönlendirmede başta gelir. Çoğu zaman refleksler bir şimşek gibi çakıp sönüverir. Günlük ya da haftalık verilen bu tepkiler daha sonra o günün yıldönümlerinde hatırlanır. Bu refleksler sosyal medyada küfür , saldırı, kınama ve buna benzer şeyler ile yapılır. Kişi kimliğini ispat noktasında sosyal medyayı genelde bir araç olarak kullanıyor. Gerçekleşen bir hadise ile ilgili toplumun verdiği refleks, başka gerçekleşen bir olay ile söner ve kıvılcımını kaybeder. Ta ki ona benzer bir hadise gerçekleştiğinde üzeri külle kaplanmış refleksler tekrar körüklenip tepki ateşi ile her yeri sarar.



Bu reflekslerin ömrü genelde birkaç gün ya da haftadır. Anlık hadiselere toplumun verdiği refleks hemen söner, fakat arka planda bu refleks konularını toplum bilimi yani sosyoloji, psikoloji ve diğer sosyal bilimler konu alır.



Toplumsal reflekslerin sönmemesi için bazı sivil toplum kuruluşları ya da organize olmuş gruplar gösteri imza ve dilekçe toplama gibi kampanyalar düzenler. Kimisi sesini duyurur ve başarılı olabilir, kimisi de olamaz. İnternet ve sosyal medyada toplumsal reflekslerin sürekliliğini sağlamak isteyen gruplar vardır.