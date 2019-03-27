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Refik Özen: “Mehmet Kanar Mustafakemalpaşa’nın vizyonudur”

BURSA (İHA) – AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Ak Parti’nin Mustafakemalpaşa için vizyon projelerinin olduğunu dile getirerek, Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Kanar’ın ilçenin geleceğini imza atacağını, 31 Mart akşamı ilçe halkının vereceği destekle yeni bir zafere imza atacaklarını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:28
Refik Özen: “Mehmet Kanar Mustafakemalpaşa’nın vizyonudur”

BURSA (İHA) – AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Ak Parti’nin Mustafakemalpaşa için vizyon projelerinin olduğunu dile getirerek, Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Kanar’ın ilçenin geleceğini imza atacağını, 31 Mart akşamı ilçe halkının vereceği destekle yeni bir zafere imza atacaklarını söyledi.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Mehmet Kanar ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın derdi ve sıkıntılarını dinleyen Özen, Cumhur İttifakı’na destek istedi. Yalıntaş Mahallesi’nde davul, zurna, havai fişek ve meşalelerle karşılaşan Özen ve Kanar, vatandaşlarla bir araya geldi. Özen ve Kanar miting havasında vatandaşlara konuşma yaptı. Bir teyzenin Vekil Özen’e sarılarak "doğuştan AK Partiliyim" sözleri ise dikkat çekti. Bu milletin ortak değerleri olan vatan ve bayrak hassasiyetlerini vurguladıklarını dile getiren Özen, “Yerelde de yeni projelerimizle halkımızın karşısındayız. Boş laf değil icraat üreten kadrolarız” dedi.



“Mustafakemalpaşa için vizyon projelerimiz var”


Yeni dönemde Mustafakemalpaşa için vizyon projelerin olduğunu dile getiren Özen, “Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa’nın geleceğidir. Bizler 2004’te yerelde başlattığımız dönüşüm ve değişimi 31 Mart akşamı Mustafakemalpaşa halkımızın da vereceği destekle taçlandıracağız. "3’lü olsun, güçlü olsun" anlayışıyla merkezi hükümetten sağlanan destek, hem Büyükşehir, hem de ilçe belediyesinde Cumhur İttifakı adaylarının seçilmesiyle birlikte hizmetlerin daha hızlı, daha koordinasyonlu şekilde geldiğini gördük. Bundan sonraki süreçte de bu yapının bozulmadan aynı birliktelikle devamını arzu ediyoruz. Büyükşehir’de Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa’da Mehmet Kanar kardeşimizin seçileceğimize olan inancımızı net şekilde paylaşıyoruz” dedi.



“Kandil’den talimat alanlara Mustafakemalpaşalılar prim vermez”


Özen, “Hiçbir kongresinde Türk bayrağı asmayan, İstiklal Marşı’nı okuyamayan ve bu ülkenin evlatlarına kurşun sıkanlarla arasına mesafe koymayan, Kandil’den talimat almaya devam edenlerle yol arkadaşlığı yapanlara Mustafakemalpaşa halkının prim vermeyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:28
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