Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak 37 Daire ve 4 İş Yeri İhale İle Satılacak

Melikgazi Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait Esenyurt ve Küçükali Mahallesinde bulunan 37 daire ve 4 işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümlerine göre açık artırma sureti ile satışının yapılacağını söyledi.

Satışa sunulacak olan daire ve işyeri hakkında Melikgazi Belediyesi’nin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden bilgi alınabileceğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“1’i Esenyurt, 36’sı Küçükali Mahallesinde yer alan ve KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’nde birinci sınıf malzeme ile inşa edilen 36 daire ve 4 işyeri ihale ile satışa sunulacaktır. Daireler 2+1 ve 3+1 olmak üzere 115 ile 165 m2 arasında, işyerleri ise 93 ile 99 m2 arasında değişmektedir. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine ilçemize sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır”

19 Şubat 2019 Günü saat 14.30’da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ihale ile ilgili detaylı bilginin Melikgazi Belediyesinin resmi internet sitesi olan www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini sözlerine ekledi.