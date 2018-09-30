0553 313 94 23

Referandum sona erdi! Ülkenin ismi belli oluyor

Makedonya'da, Yunanistan ile isim sorununa ilişkin yapılan referandum sona erdi.Referandumun geçerli sayılabilmesi için en az 903 bin 169 kişinin oy kullanması gerekiyor.

30 Eylül 2018 Pazar 20:47
Referandum sona erdi! Ülkenin ismi belli oluyor

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan referandumda oy kullanma işlemi sona erdi.

Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DİK) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00 itibarıyla sona erdi. Yerel saatle 18.30 itibarıyla kayıtlı 1 milyon 806 bin 336 seçmenin yüzde 34,09'u oy kullandı.

Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyor.

SEÇMEN SAYISI HENÜZ AÇIKLANMADI

Referanduma katılan nihai seçmen sayısı henüz açıklanmadı.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin bu istişari referandumda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

"Tarihi" olarak nitelendirilen referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci izledi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 20:47
  1. Makedonya
  2. Yunanistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Referandum sona erdi! Ülkenin ismi belli oluyor
    1. Referandum sona erdi! Ülkenin ismi..
    2. İran, Kuzey Irak'ı top atışlarıyla vurdu
    3. Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle..
    4. Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti
    5. İlk yarıda 3 gol! Ali Koç soyunma..
    6. 3. Lig'de Aurelio rüzgarı!
    7. Meteoroloji bir kez daha uyardı!
    8. Ronaldo tecavüz suçlamasına cevap verdi!
    9. 47 yıl önce kaybolan askere ulaşıldı!
    10. Polise ateş açmıştı! Karar verildi
    11. NASA, Mars için tasarladığı özel aracı..
    12. IKBY'de seçim sonuçlarına hile karıştı!
    13. 30 gündür haber alınamayan Edanur..
    14. 120 bin TL'lik soygun! Hepsini bir..
    15. Manisa'da feci olay! Kadını bina..
    16. Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz..
    17. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    18. Endonezya'da can kaybı bin 203'e..
    19. Soyguncu uzman çavuş koğuşunda enselendi
    20. Cihangir'de hurda arabasının üstünde..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?