Referandum düzenleyerek erkek ve kız sınıflarını ayıran okul müdürüne soruşturma

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Genç Anadolu Lisesi’nde öğrenciler arasında oylama yaparak bazı sınıflarda karma eğitimi kaldıran okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Duvar'dan Fırat Bulut'un haberine göre, okul müdürü Abdurrahman Yılmaz, velilerin talebi üzerine okuldaki öğrenciler arasında bir oylama gerçekleştirdi. Oylama sonucunda arzulayan öğrenciler için ayrı ayrı erkek ve kız sınıfları açıldı ve karma duruma son verildi.

Ancak okuldaki uygulamanın gündem olması sonrasında okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Eğitim Sen Bingöl Şubesi, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamanın kabul edilemez olduğunu savunarak, ilçe ve il eğitim müdürlüklerine şikayette bulunduklarını belirtti. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim Sen olarak diyoruz ki, okullar keyfi uygulama alanları değildir. Karma eğitim esastır. Okuldaki sorunlar daha da büyümeden derhal karma eğitime dönülmelidir."

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de karma eğitimin esas olduğunu, uygulamaya müsaade etmediklerini ve durumun eski haline çevrileceğini belirtti.

Genç Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Yılmaz, konuya ilişkin "Bazı sınıflarımızda karma eğitim var, bazılarında da velilerimizin isteği ile farklı bir uygulama var. Tamamen velilerin isteği ile olan bir şey." şeklinde konuştu. Yılmaz, uygulamayı geri alacaklarını ve eski düzene döneceklerini ifade etti.

Okul müdürü Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldığı ve uygulamanın geri alındığı belirtildi.