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Refahiye’deki seçimin iptal başvurusuyla ilgili açıklama

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde seçimlerin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kuruluna yapılan başvuruya ilişkin Erzincan AK Parti İl Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:01
Refahiye’deki seçimin iptal başvurusuyla ilgili açıklama

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde seçimlerin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kuruluna yapılan başvuruya ilişkin Erzincan AK Parti İl Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.


Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’li Çakmak Paçacı’nın kazandığı Refahiye İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi için Refahiye İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunulduğu öğrenildi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, hukuki süreci saygıyla karşıladıklarını, verilen karar doğrultusunda ise gerekli girişimleri gerçekleştireceklerini kaydetti. Başkan Şireci, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Refahiye Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kuruluna siyasi bir parti tarafından talepte bulunulmuştur. Biz de AK Parti olarak İlçe Seçim Kurulunun toplantısı sonucu alacağı kararı beklemekteyiz. Hukuki sürece saygılıyız. Çıkacak karara göre gerekli girişimleri yapacağız. İlçe Seçim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda karar verememiştir. Ancak İlçe Seçim Kurulu talebi ret de edebilir. İlçede seçimleri iptal etme gibi bir durum da söz konusu. Alınacak karar doğrultusunda gerekli adımları atacağız. İl, ilçe ile tüm teşkilatımız ve avukatlarımız konu ile ilgili takiplerini yapıyorlar. Kurulun 4 Nisan perşembe günü tekrar toplanmasını bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:01
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