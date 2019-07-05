0553 313 94 23

Refahiye Belediye Başkanı Paçacı’dan Başbağlar mesajı

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 5 Temmuz 1993 tarihinde Kemaliye’nin Başbağlar köyünde gerçekleşen ve 33 köy sakinin öldürüldüğü terör saldırısının 26.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:15
Refahiye Belediye Başkanı Paçacı’dan Başbağlar mesajı

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 5 Temmuz 1993 tarihinde Kemaliye’nin Başbağlar köyünde gerçekleşen ve 33 köy sakinin öldürüldüğü terör saldırısının 26. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Paçacı, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Terör, illegal hedefler uğruna, korku üzerine kurgulanmış, bezdirmek, yıldırmak üzerine tasarlanmış dünyadaki en alçak yöntemdir. Bundan 24 yıl önce Kemaliye ilçemizde terör yine en alçak yüzüyle ortaya çıkmıştır. 5 Temmuz 1993 günü Başbağlar Köyümüzde gerçekleştirilen menfur katliamın acısını halen yüreklerimizde taşıyoruz. İnsani hiçbir açıklaması olmayan ideolojiler, 33 masum vatandaşımızın canına kıyarak, terörün en aşağılık yüzünü Başbağlar’da sergilemişlerdir. Maksatlarına ulaşmaları ihtimal dâhilinde olmayan katiller ve bu katillerin arkasındaki güçler, böyle bir katliamla bizleri yıldırabileceklerini, korkutabileceklerini hayal ettiler ise yanılmışlardır.


Bu devlet halen ayakta ve inanıyorum ki dünya durdukça da ayakta kalacak. Devletimizi ayakta tutacak olan Başbağlar Köyü sakinleri gibi saf, masum Anadolu insanlarıdır. Türk Milleti çok büyüktür ve büyük milletimiz, vatanın bağrına gömdüğü şehitlerden aldığı manevi güçle, hainlerin karşısında daha dik ve daha güçlü ayakta durmaktadır. Hainler unutmasınlar ki şu anda bu topraklarda yaşayan insanlar içerisinde, tarih boyunca verdiğimiz şehitlerimizin sayısı kadar, can vermeye hazır vatan evlatlarımız vardır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:15
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahalleliler esrarengiz 2 kişi için ellerinde sopalarla nöbet tutuyor
    1. Mahalleliler esrarengiz 2 kişi için..
    2. TEM’de direksiyon başında kalp krizi
    3. BAE yine çuvalladı! Her yerde kaybediyor
    4. Meclis yemeklerine yüzde yüz zam!
    5. Benzine indirim yapıldı
    6. Gecenin karanlığında bahçede..
    7. Belediye başkanının vurduğu kız..
    8. Refahiye Belediye Başkanı Paçacı’dan..
    9. Polis ve Jandarma ekipleri uyuşturucu..
    10. Performans canavarı Excalibur G900..
    11. Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla..
    12. Uluslararası Bursa Festivali Hande..
    13. THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli..
    14. Başbağlar’ı unutmadık..
    15. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    16. ’Sinop mantarı’ Avrupa mutfağının baş..
    17. Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Meclis..
    18. On binlerce kişi görsel şöleni izlemek..
    19. Erol Bedir dede oldu
    20. Kırıkhan ciğeri Şanlıurfa ciğerine..
    21. Kamboçya’da öldürülen Türkün cenazesi..
    22. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    23. Kayseri Üniversitesi Heyetinden..
    24. "Bedava Palas" bu yıl erken doldu
    25. 46 yıl hapis cezasıyla aranan ’Kasa..
    26. CHP'li vekilden Selahattin Demirtaş'a..
    27. Bellona Kayseri’ye White Card
    28. Aydın’da feci kaza: 1 ölü
    29. (Özel) İstanbul’da motosikletli kurye..
    30. ‘Köysel Dönüşüm’ kapsamında örnek köy..
    FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni ve Talha Uğurluel hakkında karar
    FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni ve Talha Uğurluel hakkında karar
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!