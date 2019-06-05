Refahiye Belediye Başkanı Paçacı, trafik uygulaması yapan polislerin bayramını kutladı

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Bölge Trafik Kontrol İstasyonunda trafik uygulaması yapan polislerle bayramlaştı.

Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde trafik uygulaması yapan polisleri ziyaret edip bayramlarını tebrik eden Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, “Mübarek Ramazan Bayramında ülkemizin, ve ilçemizin huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalışan bütün askerlerimiz ve polislerimizin bayramını kutluyorum. Dostluğun, paylaşmanın, kardeşliğin manevi miladı olan; büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, umutların tazelendiği nice bayramlara ulaşmayı da yine Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum, Mübarek Ramazan ayının hediyesi olan bayramda dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulması, ülkemiz üzerinde emelleri olan hainliklerin bertaraf edilmesi en büyük duamdır. Bu duygularla öncelikle bayramı huzurla geçirmemiz için yurdumuzun her köşesinde görev yapan polis ve askerlerimize sağlık, esenlik diliyorum. Evlatlarımızın ayakları taşa değmesin. Vatan savunmasında canlarını feda eden aziz Şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle tüm Refahiyeli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyor; Bayramın bizlere sağlık, mutluluk, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayram dönüşlerinde her bir vatandaşımızın burnu kanamasın, trafik kurallarına uyalım.” dedi.