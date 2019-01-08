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Refah Sınır Kapısı'ndan tek taraflı geçişler başladı

Hamas'ın sınırda idareyi devralmasının ardından Mısır yönetimi, Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Mısır'dan Gazze'ye geçişlerine izin verdi

08 Ocak 2019 Salı 22:52
Refah Sınır Kapısı'ndan tek taraflı geçişler başladı

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'ndan tek taraflı geçişler başladı.

Hamas'ın sınırda idareyi devralmasının ardından Mısır yönetimi, Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Mısır'dan Gazze'ye geçişlerine izin verdi.

Filistinli yetkililer, Mısır tarafında bekleyen Filistinlilerin sayısının fazla olması nedeniyle geçişin geç saatlere kadar sürmesini beklediklerini aktardı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı dün akşam Mısır yönetiminin sadece Mısır'dan Gazze'ye tek taraflı geçişlere ve ürün nakline izin vereceğini duyurmuştu.

Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı, Filistin yönetiminin görevlilerini çekme kararının ardından dün Refah Sınır Kapısı'nın idaresini teslim almıştı.

Gazze'deki birçok Filistinli grup alınan kararın kabul edilmez olduğunu ve var olan bölünmüşlüğü daha da güçlendireceği eleştirisinde bulunmuştu.

Hamas, Ekim 2017'de imzalanan uzlaşma anlaşması çerçevesinde aynı yılın kasım ayında Gazze Şeridi geçişlerinin idaresini Filistin yönetimine devretmişti.

- Kapının yeniden çift taraflı olarak açılıp açılmayacağı merak konusu

Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı geçen mayıs ayından bu yana açık tutuyordu.

Noel nedeniyle 7 Ocak'ta kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın Hamas'ın idareyi devralmasının ardından tekrar "çift taraflı" açılıp açılmayacağı merak konusu.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:52
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