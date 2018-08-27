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Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:12
Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Mısır devlet televizyonunun haberine göre Refah Sınır Kapısı 27 ve 31 Ağustos ile 1-3 Eylül tarihlerinde 5 gün için sadece Filistinli hacıların geçişine tahsis edilecek.

Sınır kapısının 28-30 Ağustos tarihlerinde kapalı tutulacak olma nedenine ilişkin bilgi verilmezken, 4 Eylül'den itibaren Refah'ta işleyişin normale döneceği ve kapının açık kalacağı aktarıldı.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi 15 Ağustos'ta Refah Sınır Kapısı'nın, Kurban Bayramı tatili boyunca 6 gün "çift yönlü" kapalı olacağını, 26 Ağustos'ta işleyişin yeniden başlayacağını duyurmuştu. Ancak Mısır devlet televizyonu son açıklamasıyla açılış tarihinin bugün olduğunu duyurmuştu.

Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı geçen mayıs ayından bu yana zaman sınırlaması belirtmeden açık tutuyor.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:12
  1. Mısır
  2. Gazze
  3. Refah Sınır Kapısı

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