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Refah Sınır Kapısı Bayram tatilinde kapalı olacak

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı, Kurban Bayramı tatili boyunca 6 gün çift yönlü olarak kapatılacak.

16 Ağustos 2018 Perşembe 08:42
Refah Sınır Kapısı Bayram tatilinde kapalı olacak

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda pazartesi gününden itibaren çift yönlü olarak çalışmaların duracağı, Kurban Bayramı tatilinin ardından 26 Ağustos'ta işleyişin yeniden başlayacağı belirtildi.

Mısır yönetiminden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır, zaman sınırlaması belirtmeden mayıs ayından bu yana açık tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında zaman zaman kısa süreliğine açıyordu.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 08:42
  1. Mısır
  2. İsrail
  3. Kurban Bayramı
  4. Gazze

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