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Avrupa Refah dönemine veda ettiler! O AB ülkesinde ‘gelecek kaygısı’ patladı!
Avrupa

Refah dönemine veda ettiler! O AB ülkesinde ‘gelecek kaygısı’ patladı!

Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da refah dönemine veda edildi. Artan yüksek enflasyon oranları ve hayat pahalılığı Almanların gelecek korkusunu tetikledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 13:28:00 -
Refah dönemine veda ettiler! O AB ülkesinde ‘gelecek kaygısı’ patladı!

Akaryakıt fiyatlarının iki euronun üzerine çıktığı, enflasyonun son 41 yılın tavan seviyesine ulaşıp 7.4'ü gördüğü, gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğü Almanya'da insanları yaşam standardını artık sürdürememe korkusu sardı. Köln'deki Ticaret Araştırmaları Enstitüsü'nce gerçekleştirilen anket araştırmasına göre bu korkuya kapılanların oranı yüzde 54 oldu.

Harcamalar kısılıyor

Anketten çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin, enflasyon nedeniyle harcamaları kısmak istemesi. Tüketiciler tasarruf etmek için özel teklifleri daha sık değerlendirmek ve fiyat karşılaştırmasını artırmak istiyor. Her iki kişiden biri, yaz tatili programında süreyi kısaltmak eğiliminde. Beş katılımcıdan dördü, fiyat artışlarının süreceği görüşünde.

Alımları ertelediler

Rusya’nın Ukrayna'yı işgalinden sonra başlayan savaş sebebiyle, yeni alımların ertelendiği sonucu da anket araştırmasında ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 40'ı yeni alımları ertelediklerini söylerken, en çok konut ve mobilya alımında kısıtlamaya gidildiği belirtildi. Öte yandan kıyafet ve elektronikte de yeni satın almalar konusunda isteksizlik görüldü.

 

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