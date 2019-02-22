0553 313 94 23

Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 97,2 oldu

22 Şubat 2019 Cuma 10:27
Reel Kesim Güven Endeksi şubatta yükseldi

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubatta bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 97,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, şubatta RKGE, bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 93,0'de 97,2 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturananket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, gelecek üç aydakiihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırımharcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydakitoplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 96,9 puanseviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olanseyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalışbildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devamettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündekideğerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.


- ÜFE beklentisi yüzde 23,2 seviyesine geriledi


Anket sonuçlarına göre gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyringüçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği, gelecek üçaydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olanseyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı görüldü.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 23,2 seviyesindegerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunubelirtenlerin oranı yüzde 9,3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,1'e yükselirken, daha kötümserolduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,6'ya geriledi.











Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:27
  1. reel kesim güven endeksi
  2. RKGE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı: O borçlar yapılandırılacak
    1. Bakan açıkladı: O borçlar..
    2. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    3. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    4. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    5. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
    6. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
    7. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
    8. Siber polisi banka müşterilerini..
    9. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
    10. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
    11. Soylu: Ülkelerinin duymaktan bile..
    12. TCMB'den döviz depo ihalesi
    13. Sektörel güven endeksleri açıkladı
    14. Çin Zulmüne karşı Türk Ocakları’ndan..
    15. Borsa güne yükselişle başladı
    16. Reel kesim güven endeksi Şubat arttı
    17. Çiftçinin tarımsal kredi borçları..
    18. Reyhanlı katliamının firari sanığı..
    19. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    20. Çiftçi borçları yapılandırma 2019
    21. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    22. Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında
    23. Van’da ‘şiir okuma’ yarışması
    24. Diyarbakır’da bir markette hırsızlık
    25. AK Partili kadınlar ev ziyaretleri..
    26. Girilmesi yasak olan ormanda 1..
    27. Şehit pilotu kağıttan uçakla andılar
    28. Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar..
    29. Reel Kesim Güven Endeksi şubatta..
    30. Reyhanlı saldırısının firari sanığı..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...